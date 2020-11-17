Спектакли, которых мы больше можем не увидеть: умер Роман Виктюк

Театр Романа Виктюка осиротел. Умер его создатель и идейный вдохновитель. Для всего театрального мира это большая утрата. И хотя у мастера было много критиков, вряд ли кто-то станет спорить, что ушёл титан театрального искусства, большой талант и человек-энергия.
Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни, встретив свой последний день рождения уже в больнице, куда маэстро попал с диагнозом заражения новой коронавирусной инфекцией.
Роман Виктюк
Артем Геодакян/ТАСС
«Служанки» (1-я редакция). Николай Добрынин и Константин Райкин
Дмитрий Донской/РИА Новости
«Антонио фон Эльба». Дмитрий Бозин и Елена Образцова
teatrviktuka.ru
«Полонез Огинского». Людмила Максакова
Владимир Вяткин/РИА Новости
«Мастер и Маргарита»
teatrviktuka.ru
«Саломея»
teatrviktuka.ru
«Нездешний сад. Рудольф Нуреев»
teatrviktuka.ru
«Последняя любовь Дон Жуана»
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«Служанки» (редакция 2006 г.)
teatrviktuka.ru
«Маскарад Маркиза де Сада»
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«Несравненная»
teatrviktuka.ru
«Федра»
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«Крылья из пепла»
teatrviktuka.ru
«Мелкий бес»
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«Отравленная туника»
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