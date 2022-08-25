«Спасибо поезду»: Хаматова и Белый разочаровали зрителей в Риге Хаматова и Белый начали «кабаре Петрушевской» в Риге с бандеровской речёвки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый изрядно разочаровали зрителей в Риге, выступив в «кабаре Петрушевской». Публика сочла спектакль крайне занудным, пишет «Абзац».

Представление началось с бандеровской речёвки, оба актёра скандировали «Слава Украине». Действие «кабаре» длилось полтора часа и всё это время Хаматова и Белый монотонно читали текст с суфлёра.

Иногда их перебивал звук поезда, за что ему большое спасибо, — иронизирует один из побывавших на спектакле зрителей.

Публика обратила внимание, что всё представление актёры стояли с чемоданами. В итоге Хаматова и Белый оставили зрителей в большом недоумении относительно своих талантов и навыков актёрского мастерства.

Сама автор «кабаре» — драматург и писательница Людмила Петрушевская — 25 августа представит на суд латышского зрителя свой творческий вечер, на котором обещает зачитать рэп. Об этом говорится в афише мероприятия, которое будет проходить в пространстве Kalnciema rezidence на окраине латвийской столицы.

Писательница и актёры продолжат гастролировать с «кабаре» по стране.

Ранее драматург Игорь Левитас раскритиковал предстоящие выступления автора пьес и поэтессы Людмилы Петрушевской с Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым в Прибалтике. Артисты собрались выступать в Риге, Таллине и Вильнюсе.