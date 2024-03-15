«Создавал вихрь интереса»: Сафронов о праздниках с Ширвиндтом Никас Сафронов вспомнил, как встречал дни рождения в компании с Ширвиндтом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что постоянно приглашал режиссера Александра Ширвиндта на празднование своего дня рождения и тот создавал вокруг себя «вихрь интереса». Они вместе весело проводили застолья с юмористом Владимиром Винокуром и режиссером Олегом Табаковым, отметил художник.

Ширвиндт создавал вихрь интереса, когда приходил ко мне на день рождения. У меня за отдельным столом сидели Табаков, Ширвиндт, Винокур. Все время смеялись. У него был свой почерк, узнаваемый голос, манера игры, как у Пикассо, Дали. Как у Аль Пачино, Де Ниро, Хопкинса, — сравнивает Сафронов.

Художник добавил, что Ширвиндт был уникальным человеком. Сафронов рассказал, что писал портреты режиссера.

Уникальный актер, уникальный человек, со своим лицом, узнаваемый. Его ни с кем не спутаешь, мог сыграть кого угодно. Хоть Станиславского, хоть кого. <...> Я писал его портреты. Глубокий, душевный, сердечный, теплый, незлобный, любил своих друзей, актеров. Помогал, поддержали. Ушел пласт, эпоха, история, — рассказал художник.

15 марта стало известно, что Александр Ширвиндт ушел из жизни. Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров сообщил, что артист скончался в больнице.