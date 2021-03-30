Создатели «Рика и Морти» рассказали, когда стартует пятый сезон сериала

https://static.news.ru/photo/c63acebe-9170-11eb-a3ce-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Представители блока на телеканале Cartoon Network Adult Swim рассказали, когда стартует пятый сезон нашумевшего мультсериала «Рик и Морти». Они сообщили, что 20 июня 2021 года фанаты мультфильма увидят новые приключения любимых героев, пишет Deadline.

Кроме того, отмечается, что эту дату объявят «Днём Рика и Морти». Зрители увидят не только свежие эпизоды, но и ролики о создании мультсериала, фанатов ожидает ряд «сюрпризов». Создатели мультсериала уже приоткрыли завесу тайны, опубликовав в Сети трейлер пятого сезона.

Судя по обнародованным кадрам, главные герои столкнутся с гигантскими роботами, человеком-водяным и попадут в некое адское измерение. Зрителей вновь ждут захватывающие приключения в компании полюбившихся персонажей.

К слову, скорее всего, последующий, шестой сезон ждать долго не придётся. Ещё в июне 2020 года Дэн Хармон, один из создателей сериала, заявил, что сценаристы уже приступили к работе над шестым сезоном.

Впрочем, премьеру пятого сезона могли и перенести. Так, NEWS.ru писал, что создатели сериала «Рик и Морти» могли отложить выпуск очередного сезона из-за пандемии коронавируса.

31 мая состоялась премьера заключительного эпизода четвёртого сезона шоу. Актриса Сара Чок, озвучивающая дочь Рика по имени Бет, заявила, что из-за запретов на массовые мероприятия и режима изоляции артисты не смогут приехать в студию для записи реплик.