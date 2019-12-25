https://static.news.ru/photo/0f759d02-2732-11ea-97d8-fa163e074e61_660.jpg Презентация сериала Netflix "Странные вещи 3" Фото: Vincenzo Landi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авторы сериала «Очень странные дела» братья Даффер представили пинбол-машину по мотивам шоу.

Аркадную игру выпустит стриминговый сервис Netflix совместно с компанией Stern Pinball Inc. Видео с презентацией опубликовано на YouTube.

Машины оформлены вручную в стиле сериала. В игру добавлены фотографии персонажей, музыка и аудиофрагменты из самого шоу.

Продукт выйдет в трёх вариантах — Pro, Premium и Limited Edition. У двух самых дорогих версий есть магнитный держатель для шаров, который выглядит так, будто его удерживает над игровым полем Одиннадцать. Также в них встроен проектор.

Как писал NEWS.ru, создатели мультсериала «Рик и Морти» пошутили над «Очень странными делами». Авторы анимационных серий спародировали способ с помпой анонсировать названия эпизодов нового сезона научно-фантастического проекта.