Netflix остановил съемки сериала «Корона» после смерти Елизаветы II

Фото: Netflix

Кадр из сериала «Корона»

Создатель и сценарист сериала «Корона» Питер Морган объявил, что съемки шестого сезона остановят на некоторое время «из-за уважения» к королеве Елизавете II, пишет Deadline. По словам Моргана, сериал стал «любовным посланием» к монархине и лучшее, что сейчас могут сделать создатели — это хранить молчание. Напомним, что о кончине британской монархини стало известно вчера, 8 сентября.

«Корона» — это любовное письмо к ней, и мне пока нечего добавить, только молчание и уважение. Я ожидаю, что мы тоже прекратим снимать из уважения, — написал Морган в электронном письме.

Накануне Елизавета II скончалась в Шотландии в замке Балморал в окружении своей семьи. Ей было 96 лет. После смерти матери принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Владимир Путин выразил соболезнования по случаю кончины британской королевы. Он отметил, что монархиня пользовалась не только любовью подданных, но и авторитетом на политической арене. Глава страны назвал смерть Елизаветы II «тяжёлой, невосполнимой утратой» и пожелал британцам стойкости и мужества, чтобы пережить ее.