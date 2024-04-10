Создатель «Крестного отца» презентует новый фильм спустя 40 лет работы Режиссер Коппола представит в Каннах фильм «Мегаполис» спустя 40 лет работы

Фото: Sandrine Thesillat via imago/Global Look Press

Фрэнсис Форд Коппола

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола, наиболее известный благодаря трилогии «Крестный отец» и «Апокалипсису сегодня», презентует на Каннском кинофестивале научно-фантастический фильм «Мегаполис», сообщает The Guardian. Работы над масштабным проектом велись в течение 40 лет. Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер, Шайа Лабаф и Обри Плаза.

Фильм Кополлы находился в разработке с 1983 года, когда он написал первую версию сценария. За прошедшие десятилетия выход «Мегаполиса» неоднократно откладывался. В нескольких случаях даже были отсняты кадры, но затем они выбрасывались. Известно, что режиссер профинансировал фильм из собственных средств и потратил на это $120 млн.

Детали сюжета «Мегаполиса» пока остаются расплывчатыми. Согласно официальном анонсу, зрителям представят историю, в которой «судьба Рима преследует современный мир, неспособный решить свои социальные проблемы самостоятельно». Премьера фильма состоится в Каннах 17 мая.

Ранее сообщалось, что кинокомпания HBO решила не снимать запланированное продолжение сериала «Игра престолов», центральным персонажем которого должен был стать Джон Сноу. Там подчеркнули, что это связано с неактуальностью темы. Исполняющий роль Сноу актер Кит Харингтон заявил, что команде не удалось придумать «подходящую историю».