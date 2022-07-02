«Союзмультфильм» выиграл право на золотую коллекцию советских мульфильмов

Фото: Anton Belitsky/Russian Look

«Союзмультфильм» выиграл в суде право на золотую коллекцию советских мультфильмов и персонаж ленты «Приключения пингвинёнка Лоло» у создателей детского телеканала «Пингвин». У истца есть шансы на дальнейшие тяжбы, но эксперты считают их минимальными с учётом того, что истец представляет телеканал из «недружественной» Латвии, пишет «Коммерсант».

В итоге суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Теледистрибьюция» в просьбе признать недействительным отказ Роспатента регистрировать товарный знак «Телеканал Пингвин Лоло». Аргументом послужило возражение «Союзмультфильма», который владеет правами на одноимённый персонаж.

ООО «Теледистрибьюция» представляет детский телеканал «Пингвин», созданный в Латвии в 2010 году продюсером Константином Ведерниковым. В октябре 2020 года его фирма требовала оспорить в суде право «Союзмультфильма» на всю его золотую коллекцию анимации. Компания хотела признать недействительной сделку от 2011 года о переходе прав на 1,3 тыс. мультфильмов, созданных с 1936 по 2003 годы, от ФГУП «Объединённая государственная коллекция» к ФГУП «Киностудия „Союзмультфильм“».

В решении, которое суд вынес 24 июня 2022 года, сказано, что недействительность сделки не была установлена «в установленном законом порядке».

Студия «Союзмультфильм» была создана 10 июня 1936 года, 86 лет назад. Считается что инициатива её создания принадлежит лично Иосифу Сталину. Подробнее о легендарной «фабрике» советских и российских мультфильмов — в материале NEWS.ru.