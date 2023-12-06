«Союзмультфильм» назвал художницу Богомолову «легендарным мастером» Глава «Союзмультфильма» назвал художницу Богомолову «легендарным мастером»

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Художница Наталия Богомолова, работавшая над созданием «Винни Пуха» и других советских мультфильмов, относится к числу легендарных мастеров-мультипликаторов, заявила NEWS.ru председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, благодаря ее вкладу отечественная анимация стала более сильной и уникальной.

Наталия Богомолова относится к числу тех легендарных мастеров, которые сделали нашу анимацию уникальной, сильной и своеобычной — настоящим мировым феноменом, — подчеркнула Слащева.

Председатель совета отмечает, что фильмография Богомоловой насчитывает свыше 200 мультфильмов, многие из которых стали культовыми в России и странах постсоветского пространства. В частности, она работала над такими лентами, как «Винни Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Котенок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашино», «Жил-был пес», «Халиф-аист» и многими другими. Слащева выразила свои соболезнования родным и близким Богомоловой.

Неподдельный интерес к своему делу, любовь к жизни и творчеству всегда отличали Наталью Богомолову, которая продолжала свою работу в анимации и в XXI веке, продолжая участвовать в создании многих замечательных лент. Безусловно, это большая утрата для отечественной отрасли, — заявила она.

Наталия Богомолова скончалась на 84-м году жизни в Москве. Известно, что в ноябре 2023 года она повредила шейку бедра во время падения. Предполагается, что ее организм не справился с тяжелыми последствиями травмы.