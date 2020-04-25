«Союзмультфильм» готов договориться с Японией о правах на образ Чебурашки

https://static.news.ru/photo/bb1ded70-86bf-11ea-b19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

«Союзмультфильм» готов обсудить с японской стороной дальнейшее лицензирование прав на использование образа Чебурашки. Как отметили в киностудии, договор, заключённый с Японией 15 лет назад, был подписан на невыгодных для РФ условиях.

«Союзмультфильм» открыт для партнёрских переговоров и поиска решения, включающего дальнейшее лицензирование прав на мультфильмы цикла «Чебурашка», вне зависимости от того, какая именно из японских компаний будет готова стать партнёром, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе.

По информации киностудии, сделка о передаче прав на персонажей известного мультфильма «не соответствует ни национальной, ни международной практике лицензирования».

Ранее, как писал NEWS.ru, «Союзмультфильм» потребовал от японской компании SP International вернуть права на экранизацию историй о Чебурашке и крокодиле Гене. Представитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва назвала недействительным существующий договор, по которому SP International сможет снимать мультфильмы про Чебурашку до 2023 года. По словам Слащёвой, соглашение составлено по японскому законодательству, поэтому придётся обратиться в японский суд.