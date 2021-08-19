«Совсем сбрендил»: Дмитрий Киселёв оценил слова Зеленского про Крым

Президент Украины Владимир Зеленский «совсем сбрендил», заявил в своём Telegram-канале российский телеведущий Дмитрий Киселёв, комментируя заявление политика о том, что в Крыму якобы с радостью встретят «возвращение» киевских властей.

Зеленский совсем сбрендил... Не способен наладить нормальную жизнь даже на остатках территории самой Украины, но всё разевает рот на Крым, — подчеркнул журналист.

Зеленский накануне рассказал, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева намерен поехать туда и выпить бокал шампанского. Зеленский захотел поехать на мыс Фиолент, а затем в Кастрополь, а после этого выпить бокал шампанского «Новый Свет». Зеленский также заявил, что в Крыму «с радостью» примут украинскую власть. По его словам, именно с ней полуостров вернётся к жизни. Однако он также добавил, что физически вернуть под контроль Украине территорию Крыма пока сложнее, чем «завоевать мозги» его жителей.

Ранее Зеленский в очередной раз заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Он вновь затронул тему возвращения полуострова и подчеркнул, что Россия «никогда не будет любить Крым так, как Украина». Политик пообещал вернуть эту территорию. Он подчеркнул, что это лишь вопрос времени. Зеленский добавил, что Россия в будущем будет сожалеть о шагах, которые были предприняты в отношении полуострова.