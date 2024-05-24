«Современник», слухи о Гаркалине, театры: где сейчас актриса Галина Петрова

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Галина Петрова

Заслуженная артистка России Галина Петрова на протяжении многих лет была ведущей актрисой театра «Современник». Чем она сейчас занимается, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Галина Петрова

Галина Петрова родилась 22 декабря 1956 года в Тамбове, окончила ГИТИС. С 1979 по 2010 год служила в Московском государственном театре «Современник». Актриса признавалась, что у нее было много комплексов насчет внешности.

В кино артистка снимается с 1980 года. В ее фильмографии 160 работ. Наиболее популярные проекты с ней: «Дежа вю», «Сукины дети», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Ранетки», «Мужчина во мне», «Моя любимая свекровь», «Между нами, девочками», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

«Меня все время забывали написать в титрах. Даже там, где я играла главную роль. Я уже не злюсь: Ивановы, Петровы, Сидоровы витают в воздухе. Чего их писать?!» — говорила актриса.

Что известно о личной жизни Галины Петровой

Артистка замужем за театральным режиссером и драматургом Олегом Осиповым. Их отношения начались во время работы в театре «Современник». Затем они поженились. У пары есть двое детей — дочь Наталья и сын Роман.

«Мы встречались просто лет пять. Долгое время не создавали семью. Я, к примеру, два года ждала его из армии. Он потом мне сделал все-таки предложение. Все было полушутя. Помню, как мы смеялись прямо в ЗАГСе», — рассказала Петрова в студии Бориса Корчевникова.

Старшая наследница окончила ВГИК и стала кинокритиком. На настоящий момент она занимается дистрибуцией иностранных фильмов.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Сцена из спектакля «Это как люди»

Был ли у Петровой роман с Валерием Гаркалиным

Слухи о романе и свадьбе Галины Петровой и актера Валерия Гаркалина появились после их совместных съемок в сериале «Между нами, девочками». Отношения с коллегой артистка прокомментировала в программе «Судьба человека», заявив, что их связывали только дружеские отношения.

«Меня порой спрашивали: „А когда вы успели пожениться?“ Я не знаю, почему люди сделали такой вывод. Ну, поженили и поженили! На это не надо просто обращать внимания», — сказала она.

Петрова также рассказала, что однажды спасла жизнь Гаркалину, когда тот споткнулся на лестнице.

«Мы снимали сцену в Доме культуры. Гаркалин оступился на ступеньке и стал падать вниз ласточкой. Гаркалин в последний момент зацепился за мой шарф. И я вижу, как он с моим шарфом ласточкой летит вниз. И шарф сползает с моей шеи. И в последний момент я зацепилась за другой конец этого шарфа, и он в этот момент успел выставить ногу вперед. И таким образом мы обошлись без страшного падения», — вспомнила Галина Петрова.

Чем сейчас занимается Галина Петрова

Галина Петрова в 67 лет сотрудничает с театрами в качестве приглашенной актрисы и играет в антрепризах. В марте СМИ сообщили о болезни артистки, тогда Петрова пропустила гастроли в Челябинск, а ее героиню играла другая актриса.

Галина Петрова продолжает сниматься в кино. В 2023 году она появилась в ленте «Тайная жизнь Маргариты», где сыграла одну из главных героинь — Аду. В настоящий момент в производстве с актрисой находится фильм «Про мою маму и меня». Премьера ожидается в текущем году.

Читайте также:

«Маска», Киркоров, молчание об СВО: как живет певица Анастасия Стоцкая

Отсутствие съемок, жизнь в поселке, театр: как живет актер Александр Волков

Алла Пугачева: последние новости 24 мая, нехватка денег, борьба с Долиной