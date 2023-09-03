Советский актер Конкин рассказал о первом приезде в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Известный советский актер Владимир Конкин в беседе с «Мослентой» поделился воспоминаниями о своем первом визите в Москву. Артист известен по ролям в таких фильмах как «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь».

Конкин впервые приехал в российскую столицу с родителями в 1956 году, тогда ему было пять лет. С семьей актер ходил в музеи, но будучи ребенком больше всего его поразил магазин «Пионер». Там можно было купить разнообразные игрушки для детей.

Москву я сразу полюбил, как, думаю, любой советский ребенок, — рассказал Конкин.

Недавно в Москве ограбили народную артистку России Юлию Рутберг. По словам источников, неизвестные взломали замок и вынесли из ее квартиры на Смоленской-Сенной площади 2 млн рублей и €7 тысяч. Предполагается, что грабители знали об отсутствии людей в квартире. Сама Рутберг находилась на гастролях.

Ранее стало известно, что актер Николай Бурляев, снимавшийся у режиссера Андрея Тарковского, негативно оценивает российское кино. Он считает современный кинематограф «омерзительным», а отечественные сериалы «гнусными и бездарными». Бурляев является членом Союза писателей России, народным артистом и лауреатом премии Ленинского комсомола.