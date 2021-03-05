Советская актриса и режиссёр Алла Ягизарова скончалась

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Скончалась советская актриса и режиссёр Алла Ягизарова. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили СМИ со ссылкой на информированный источник. Артистке был 81 год.

По имеющейся информации, перед уходом из жизни Ягизарова пожаловалась своим родным на плохое самочувствие, хотя прежде делала это крайне редко. Родственники вызвали скорую. Приехавшие врачи госпитализировали артистку. Уже в больнице, несмотря на усилия медицинских специалистов, Ягизарова умерла.

Предварительной причиной смерти 81-летней гражданки стала сердечно-сосудистая недостаточность, тело направлено в морг для проведения экспертизы, — пишет , ссылаясь на источник, KP.RU.

Долгое время Ягизарова работала в Театре юного зрителя имени Максима Горького в Баку. Потом она поступила в московский ГИТИС, где училась на одном курсе с известным советским актёром Савелием Крамаровым. После института она окончила режиссёрский факультет Щукинского театрального училища.

На протяжении нескольких последних лет Ягизарова руководила детским театром. Кроме того, она занималась постановкой взрослых спектаклей в доме культуры «Медик» и Доме офицеров в подмосковном Одинцово.

Как ранее передавал NEWS.ru, голливудская звезда, актриса и оперная певица Джоан Уэлдон скончалась. Артистке было 90 лет.

Смерть наступила 11 февраля 2021 года. Причина смерти актрисы не называется, но предполагается, что она умерла по естественным причинам.