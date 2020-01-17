Михаил Жванецкий проходит в больнице Управления делами президента России плановый курс лечения. Такой комментарий дал представитель 85-летнего юмориста на сообщения о «страшной» болезни артиста.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Жванецкий опроверг появившуюся информацию о его госпитализации с раком предстательной железы. Супруга сатирика добавила, что её супруг периодически ложится в клинику на профилактическое лечение — как и она сама с возрастом.
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