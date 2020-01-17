https://static.news.ru/photo/c59ac496-398d-11ea-867e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Natalia Shakhanova/Russian Look/Global Look Press

Михаил Жванецкий проходит в больнице Управления делами президента России плановый курс лечения. Такой комментарий дал представитель 85-летнего юмориста на сообщения о «страшной» болезни артиста.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что его собеседник не стал уточнять, какое именно лечение получает сатирик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Жванецкий опроверг появившуюся информацию о его госпитализации с раком предстательной железы. Супруга сатирика добавила, что её супруг периодически ложится в клинику на профилактическое лечение — как и она сама с возрастом.