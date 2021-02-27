Состояние народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой ухудшилось

https://static.news.ru/photo/b49baae4-79c3-11eb-af33-96000091f725_660.jpg Людмила Лядова Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Состояние известной певицы, композитора и пианистки, народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой, госпитализированной с коронавирусной инфекцией, ухудшилось.

По данным источника Пятого канала, в настоящее время 95-летняя артистка находится в реанимации. Вместе с тем её не подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

О госпитализации Лядовой стало известно вечером в субботу, 27 февраля. Представитель певицы Виталий Мирошников сообщил, что у неё диагностирован COVID-19. Врачи оценивали её состояние как тяжёлое, но с положительной динамикой. При этом поражение лёгких составляло 75%.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. За свою творческую карьеру она написала музыку более чем к 800 песням, а также оперу «Два цвета времени» и оперетты «Под чёрной маской», «Атаманша», «У опасной черты», «Кто твоя невеста?».

Как ранее писал NEWS.ru, народный артист России актёр Борис Щербаков дал пояснение относительно своего состояния. Он опроверг информацию о том, что болен коронавирусной инфекцией.