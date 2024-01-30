Составлен список звезд, которых могут лишить звания «Народный артист РФ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Госдуме разработать и внести законопроект о возможности лишения званий заслуженного и народного артиста из-за неприемлемого поведения. Кого из знаменитостей это может коснуться?

Кого предложил лишить званий Слуцкий

Леонид Слуцкий в ходе пленарного заседания палаты обратил внимание депутатов, что среди российских артистов, которые имеют звания и различные преференции от государства, есть лица, чье поведение «идет совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры».

«Мы предлагаем всем подумать и внести законопроект о том, чтобы эту элитку лишить званий народных и заслуженных артистов. Сегодня, когда страна встает плечом к плечу в поддержку СВО, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой, все это самолюбование, все нарциссы, которые участвуют в „голых“ вечеринках и меряются люксовыми одеждами и новогодними елками», — заявил Слуцкий.

Парламентарий считает, что государство должно поддерживать только тех артистов, которые на сегодняшний день «действительно составляют соль российской культуры».

Кого из артистов могут лишить званий

В случае утверждения подобного законопроекта певец Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста РФ, а его коллега Дима Билан — заслуженного. Ранее с такой просьбой уже обращался к главе Минкульта Ольге Любимовой глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он считает, что исполнителей нужно наказать за «ненадлежащее и оскорбительное поведение» после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Звание народной артистки у Чулпан Хаматовой также неоднократно вызывало споры после ее эмиграции в Латвию на фоне СВО. Актриса в одном из интервью после переезда заявила, что никогда серьезно не относилась к титулу, после чего член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что нужно создать специальную комиссию для аннулирования почетного звания артистки, а в январе 2024 года Виталий Бородин направил соответствующее обращение в Министерство культуры России.

Глава ФПБК также выступает за лишение звания народного артиста рок-музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как заметил Бородин, после отъезда из России исполнитель продолжает критиковать СВО.

Актриса Лия Ахеджакова может остаться без звания народной артистки РФ в случае утверждения соответствующего законопроекта. Ранее Бородин просил Генпрокуратуру признать ее иноагентом и лишить государственных званий и наград. Он указал, что актриса после ухода из «Современника» осталась жить в России, но постоянно дает интервью украинским телеканалам и открыто желает победы Украине.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева также может быть лишена государственных наград и званий, заявил на днях депутат Государственной думы Султан Хамзаев. Он уточнил, что, в соответствии с разрабатываемыми новыми нормами, титулов и преференций могут лишить всех, кто совершил преступление против России, включая не только артистов, но и спортсменов.

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также других российских артистов, уехавших из страны после 24 февраля 2022 года, могут лишить всех «бонусов» от государства, об этом сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на законопроект, который разрабатывают в Минкульте.

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