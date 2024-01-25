Составлен список знаменитостей, которые видели НЛО и верят в инопланетян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катя Лель

Певица Катя Лель утверждает о существовании инопланетян и контакте с ними. Кто еще из российских и зарубежных артистов верит в пришельцев и видел НЛО?

Кто из российских артистов верит в инопланетян

Певица Катя Лель не только верит в существование инопланетян, но и утверждает, что в детстве была похищена ими. По словам артистки, представители инопланетной цивилизации забрали у нее зубы, после чего вернули домой.

Исполнительница считает, что именно инопланетяне вывели ее песню «Мой мармеладный» в мировые топы. Релиз песни состоялся в 2003 году, а в ноябре 2023 занял третье место в чарте Viral 50 в Spotify.

«Это замысел высших цивилизаций — другое объяснение невозможно найти. Идет прогруз через наше сознание высших цивилизаций, на русском языке, прошу заметить! Нас готовят к чему-то очень важному. Могу открыть маленький секрет: будущее за Россией», — рассказала певица.

Певец Прохор Шаляпин после откровений Кати Лель в социальных сетях сообщил, что верит в контакт артистки с инопланетянами и заявил, что также считает, что люди не единственные живые существа во Вселенной.

Певец Шура поверил в существование пришельцев после того, как стал свидетелем одного происшествия. Направляясь на съемки клипа, он заметил в небе круглый светящийся объект, который стал быстро приближаться к Земле.

«Сначала я подумал, что у меня что-то с глазами. Я ведь только вернулся с гастролей и очень устал. Потом пронеслась мысль: может, метеорит падает. И только потом до меня дошло: это НЛО. Раньше про инопланетян я слышал только по телевизору и не особо верил в их существование. Но когда воочию увидел тарелку, понял: они существуют», — признался исполнитель.

Заслуженный артист России Алексей Глызин уверяет, что в 90-е годы видел НЛО на Урале. По его словам, летающая тарелка на какое-то время зависла в воздухе, после чего исчезла.

«Я видел НЛО. Было это на Урале в 1990-е годы. Летающая тарелка состояла из двух полусфер, изнутри ее исходил свет. В диаметре она была метров пятьдесят, наверное», — рассказал музыкант.

Актриса Вера Сотникова считает, что инопланетяне долгое время жили среди людей, пока не началась пандемия коронавируснаой инфекции. По ее мнению, болезнь спугнула представителей неземной цивилизации.

«18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты», — сообщила она на программе Андрея Малахова.

Кто из иностранных артистов верит в инопланетян

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле уверена в существовании инопланетян, но утверждает, что они ведут себя скрытно и их невозможно обнаружить, если только они сами этого не захотят. Артистка рассказала, что однажды видела внеземной объект на концерте в Юрмале.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лайма Вайкуле

По словам Вайкуле, члены ее музыкального коллектива успели сделать фотографию НЛО, экспертиза которой доказала подлинность снимка. При этом соответствующие материалы певица в Сеть не выкладывала.

Британский певец Робби Уильямс признавался, что видел НЛО. Артист считает, что ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте.

«Я видел то, что не могу объяснить. Летающая тарелка зависла у меня над головой. Если бы у меня в руках был теннисный мяч, я мог бы докинуть его. И да, я был абсолютно трезв», — отметил музыкант.

Актриса и модель Меган Фокс считает людей не единственными жителями планеты. По мнению знаменитости, эти существа могут путешествовать во времени.

«Все эти огромные сооружения, которые были построены... Это необязательно сделали маленькие зеленые человечки, может быть, люди будущего или древние астронавты. Здесь явно замешано какое-то путешествие во времени», — отмечала она.

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