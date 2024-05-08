Составлен список величайших фильмов о Великой Отечественной войне Депутат Говырин назвал киноэпопею «Освобождение» одним из лучших фильмов о ВОВ

Фото: РИА Новости

Кадр из киноэпопеи «Освобождение». Режиссер Юрий Озеров. Киностудия «Мосфильм». 1968-1972 гг. В роли Сергея Цветаева (слева) — актер Николай Владимирович Олялин.

Киноэпопею «Освобождение» режиссера Юрия Озерова должен посмотреть каждый россиянин, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Алексей Говырин. По его словам, к списку величайших фильмов о Великой Отечественной войне также можно отнести «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова и «А зори здесь тихие», снятые режиссером Станиславом Ростоцким по одноименной повести писателя Бориса Васильева.

Фильмы о Великой Отечественной [войне], которые должен посмотреть каждый россиянин: «Летят журавли», «⁠Белорусский вокзал», киноэпопея «Освобождение» Юрия Озерова, «А зори здесь тихие», «Офицеры», «Баллада о солдате», «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Аты-баты, шли солдаты», «Судьба человека», «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Помни имя свое», — высказался Говырин.

Ранее актриса Мария Шукшина раскритиковала последние фильмы советских режиссеров Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. Она заявила, что в пожилом возрасте ничего хорошего не снимешь, поэтому заключительные работы в карьере знаменитых кинодеятелей «невозможно смотреть». Кроме этого, Шукшина обрушилась с критикой на современный кинематограф, в котором, по ее мнению, стерлась грань между добром и злом и происходит заигрывание с отрицательными персонажами.