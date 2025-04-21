Составлен список украинских артистов, которые уважают парад Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский 9 мая «вместе со свободной Европой» планирует устроить в Киеве «антипобедную» встречу антироссийски настроенных политиков. Однако еще несколько лет назад он с трепетом говорил о великой Победе и возлагал цветы к Вечному огню. Кто еще из украинских артистов с уважением относился к ветеранам и празднику 9 Мая?

Что говорил о 9 мая Зеленский

В 2020 году Владимир Зеленский возложил цветы к мемориалу Вечного огня в поселке Меловое Луганской области. На лацкане его пиджака был прикреплен красный бант. Актер не раз говорил, что гордится своим дедом Семеном Зеленским, который во время Великой Отечественной войны был командиром минометного взвода и кавалером двух орденов Красной Звезды.



В своих обращениях к украинцам Зеленский называл 9 Мая днем благодарности предкам, которые боролись с нацизмом. По его словам, украинцы внесли в Победу огромный вклад, а война коснулась каждой семьи в стране.



«9 мая — то наш День благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Просто благодарны всем за возможность родиться и жить», — сказал Зеленский.

После начала СВО Зеленский присоединился к «цивилизованным европейцам», для которых 9 Мая — не День Победы, а день скорби. В 2023 году он подписал указ, согласно которому 9 мая на Украине теперь отмечают День Европы. В 2025 году украинский лидер пригласил посетить Киев 9 мая президента Франции Эммануэля Макрона, его польского коллегу Анджея Дуду, глав балтийских стран и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Владимир Зеленский

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Что говорила о 9 Мая Лобода

Украинская певица Светлана Лобода до начала СВО ежегодно принимала участие в концертах в честь 9 Мая. В 2015 году артистка исполнила песню Булата Окуджавы «До свидания, мальчики» к 70-й годовщине Победы. После она назвала День Победы своим личным праздником. Дед-фронтовик звезды был ранен в сердце и до 97 лет носил в своем теле пулю, которую невозможно было извлечь.

«Мой дедушка и те ветераны, которые еще живы, заслуживают благодарности не только один раз в год. Мы должны сделать все, что только можем, мы должны защитить их и помогать им. Мне бы хотелось, чтобы наше правительство поддерживало героев той страшной войны и помогало им жить, а не выживать», — сказала тогда Лобода.

С 2016 по 2019 год звезда выступала на праздничных передачах украинского телевидения, посвященных Дню Победы, за что неоднократно подвергалась критике. Певица выходила на сцену с песнями Булата Окуджавы «Десятый наш десантный батальон», а также с композицией Марка Бернеса «Журавли».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Светлана Лобода

Как отмечали 9 Мая другие украинские артисты

Помимо Лободы в концерте «Победа. Одна на всех», посвященном 70-летию великой Победы, принимали украинские звезды Потап и Настя Каменских, Ирина Билык, Анастасия Приходько, Надежда Мейхер-Грановская, Коля Серга, Гарик Кричевский и группа «Время и Стекло». Многие из них после начала СВО прекратили публично отмечать День Победы и поздравлять ветеранов с праздником.

В Сети до сих пор сохранились снимки и видео, на которых рэпер Потап и телеведущий Коля Серга выступают перед ветеранами в форме советских солдат, а Приходько проникновенно исполняет балладу Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя».

Украинская певица София Ротару также неоднократно принимала участие в концертах в честь Дня Победы, а в ее репертуаре множество песен о Великой Отечественной войне. Так исполнительница ежегодно давала сольные концерты перед ветеранами с композициями «Сережка с Малой Бронной», «Аист на крыше», «Алешенька», «Вальс фронтовой медсестры» и другие.

Что говорил о 9 Мая Кобзон

Песня «День Победы» в исполнении народного артиста СССР певца Иосифа Кобзона стала гимном 9 Мая. В репертуаре рожденного на Украине артиста было немало других песен о Великой Отечественной войне: «Темная ночь», «Смуглянка», «Последний бой», «Мгновения».

При жизни Кобзон каждый год надевал 9 мая георгиевскую ленточку и говорил, что ощущает в этот день радость и гордость за родную страну.



«Победа — это не только 9 мая. В наших сердцах и в наших душах она должна звучать всегда. Это Победа и в космосе, и в строительстве, и в спорте, и в литературе, и в театре — где угодно. ПОБЕДА! Мы — великий народ российский, и мы хотим, чтобы Победа всегда сопровождала нашу жизнь и чтобы мы гордились своей страной, гордились Победой в Великой Отечественной, гордились и внуками этой Победы. Я хочу сказать своим родным и близким — спасибо за то, что мы любим свое Отечество!» — говорил певец.

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