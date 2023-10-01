Составлен список российских артистов, которые умерли в сентябре 2023 года

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Сотрудники ритуальной службы несут портрет поэта-песенника Николая Добронравова на церемонии прощания с поэтом

Советский и российский актер Александр Липов умер на 83-м году жизни, заявили представители Орловского театра «Русский стиль» имени Бахтина. Сообщается, что артист скончался 29 сентября. Кто еще из знаменитостей ушел из жизни в сентябре этого года?

Российские знаменитости, которые умерли в сентябре 2023 года

24 сентября умерла актриса театра и кино Ангелина Ноздрина в возрасте 65 лет, сообщил в «ВКонтакте» член Союза театральных деятелей России Александр Чупин. По его словам, артистка, известная по роли в сериале «Глухарь», скончалась через год после смерти мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина.

Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина с супругом Владимиром Таныгиным Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина с супругом Владимиром Таныгиным Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина с супругом Владимиром Таныгиным Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина с супругом Владимиром Таныгиным Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина с супругом Владимиром Таныгиным Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина с супругом Владимиром Таныгиным Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина Фото: vk.com/aenozdrina Ангелина Ноздрина

22 сентября советская и российская актриса Нина Беляева скончалась в возрасте 92 лет в Москве. Ее тело нашли в квартире.

19 сентября умер актер Алексей Янин, сообщила в социальной сети «ВКонтакте» его супруга, певица Дарья Янина. Последние восемь лет артист боролся с последствиями инсульта.

17 сентября стало известно, что на 95-м году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов. Муж Александры Пахмутовой скончался после длительной и тяжелой болезни.

16 сентября умер актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин. За неделю до этого 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем.

13 сентября умер актер Игорь Кечаев. Ему было 63 года. Прощание с ним состоялось 15 сентября в институте им. Н. В. Склифосовского.

10 сентября умер актер Андрей Шаронов. Ему было 72 года. Причины смерти артиста не сообщались.

9 сентября умер заслуженный деятель искусств режиссер Николай Шейко. Он скончался в Москве на 86-м году жизни.

4 сентября на 60-м году жизни умер актер и режиссер Константин Арефьев. Причиной смерти стали последствия ранее перенесенного инсульта. Похороны прошли на Митинском кладбище. Тело режиссера было кремировано.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Артист московского Театра-студии на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин, 1988 год Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Артист московского Театра-студии на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин, 1988 год Московский Театр-студия на Юго-Западе (ныне — Театр на Юго-Западе). Актер Вячеслав Германович Гришечкин, 1987 год Московский Театр-студия на Юго-Западе (ныне — Театр на Юго-Западе). Актер Вячеслав Германович Гришечкин, 1987 год Фото: Белоусов Виталий/ТАСС Актер Вячеслав Гришечкин во время съемок нового сериала СТС «Петя Великолепный», 2006 год Фото: Белоусов Виталий/ТАСС Актер Вячеслав Гришечкин во время съемок нового сериала СТС «Петя Великолепный», 2006 год Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС Съемки фильма «Мореплавания Солнышкина». Во время съемок (слева направо) артисты московских театров Ольга Хохлова, Вячеслав Гришечкин и Ольга Будина Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС Съемки фильма «Мореплавания Солнышкина». Во время съемок (слева направо) артисты московских театров Ольга Хохлова, Вячеслав Гришечкин и Ольга Будина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Вячеслав Гришечкин на премьере фильма «Учености плоды» в киноцентре «Октябрь» в Москве, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Вячеслав Гришечкин на премьере фильма «Учености плоды» в киноцентре «Октябрь» в Москве, 2021 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Песков и Вячеслав Гришечкин, 2022 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Песков и Вячеслав Гришечкин, 2022 год

Иностранные политики и знаменитости, которые умерли в сентябре 2023 года

29 сентября умерла старейшая в США женщина-сенатор Диана Файнштейн. Она скончалась в возрасте 90 лет. Политик проработала шесть сроков — дольше, чем любая другая женщина в сенате.

28 сентября умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Он скончался в больнице на 83-м году жизни в присутствии жены и сына. По данным журналистов, Гэмбон болел пневмонией.

Фото: Heyday Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Майкл Гэмбон в роли волшебника Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Фото: Heyday Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Майкл Гэмбон в роли волшебника Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Фото: FSN-B/www.filmstills.net/Global Look Press Кадр из фильма «Возвращение в Брайдсхед» Фото: FSN-B/www.filmstills.net/Global Look Press Кадр из фильма «Возвращение в Брайдсхед» Фото: FilmStills.net/filmstills/globallookpress Кадр из фильма «Ложное искушение» Фото: FilmStills.net/filmstills/globallookpress Кадр из фильма «Ложное искушение» Фото: FilmStills.net/filmstills/globallookpress Кадр из фильма «О, благодать» Фото: FilmStills.net/filmstills/globallookpress Кадр из фильма «О, благодать» Фото: KPA/Global Look Press Кадр из фильма «Открытый простор» Фото: KPA/Global Look Press Кадр из фильма «Открытый простор» Фото: KPA/Global Look Press Кадр из фильма «Шарлотта Грей» Фото: KPA/Global Look Press Кадр из фильма «Шарлотта Грей» Фото: FilmStills.net/filmstills/globallookpress Кадр из фильма «Водная жизнь» Фото: FilmStills.net/filmstills/globallookpress Кадр из фильма «Водная жизнь» Фото: FilmStills.net/filmstills/globallookpress Кадр из фильма «Тропой войны» Фото: FilmStills.net/filmstills/globallookpress Кадр из фильма «Тропой войны» Фото: Quebec 3099-3018 Harry Palmer Productions Ленфильм Кадр из фильма «Полночь в Санкт-Петербурге» Фото: Quebec 3099-3018 Harry Palmer Productions Ленфильм Кадр из фильма «Полночь в Санкт-Петербурге» Фото: Canal Plus Image International Кадр из фильма «Авантюрист» Фото: Canal Plus Image International Кадр из фильма «Авантюрист»

26 сентября умер шотландский актер Дэвид Маккаллум, известный своей ролью агента КГБ Ильи Курякина в популярном сериале «Агенты А.Н.К.Л.» (The Man from U.N.C.L.E., 1964–1968). Он скончался в возрасте 90 лет в Нью-Йорке.

22 сентября умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано на 99-м году жизни. Он был первым лидером страны, которого избрали дважды — в 2006 году, а затем в 2013-м сроком на два года.

22 сентября не стало американского актера Ангуса Клауда, известного по роли наркоторговца Феско в молодежной драме «Эйфория».

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