Составлен список лучших песен Муслима Магомаева Критик Легостаев: лучшие песни Магомаева собраны в сборнике «Голос мой услышь»

Фото: Виталий Созинов/ТАСС

Муслим Магомаев

Лучшие песни советского певца Муслима Магомаева собраны в сборнике «Голос мой услышь», записанном российскими звездами в поддержку жертв теракта в «Крокус Сити Холле», заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Илья Легостаев. По его словам, к ним относятся такие композиции, как «Синяя вечность», «Твои следы», «Широка страна моя родная», «Не спеши» и многие другие. Легостаев назвал песни Магомаева золотым фондом советской эстрады.

Лучшие песни в его исполнении как раз и собраны в этом сборнике, записанном российскими звездами в поддержку жертв теракта в «Крокусе», и многие другие. «Широка страна моя родная», «Синяя вечность», «Твои следы», «Шаланды, полные кефали», «Не спеши», «Любимый город», «Ноктюрн», «Благодарю тебя», «Луч солнца золотого», «Песня о далекой родине» и многие другие. Это очень талантливые сочинения, тем более в исполнении Магомаева, заслужившие долгую-долгую жизнь. Это золотой фонд советской эстрады, — высказался Легостаев.

Музкритик подчеркнул, что Магомаев является одним из крупнейших музыкантов XX века, который преуспел во многих жанрах. По словам Легостаева, композиции народного артиста СССР очень тяжело перепевать, поскольку даже из эстрадных песен он «выжимал максимум». Кроме этого, Магомаев умел пользоваться голосом, который был ему дан от природы, и таких вокалистов очень мало, отметил критик.

Альбом «Голос мой услышь» был выпущен 28 марта. Участие в его записи приняли Валерия, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, MONA и другие артисты. В сборник вошли 12 самых известных песен Магомаева. Все доходы от прослушиваний будут направлены пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».