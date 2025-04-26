Составлен список лучших книг о Великой Отечественной войне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Союз писателей России опубликовал список самых читаемых книг о Великой Отечественной войне. Какие произведения о войне нацистской Германии против Советского Союза стали самыми популярными, о чем они?

Какая книга о ВОВ стала самой популярной

Список самых читаемых книг о ВОВ возглавила повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...», передает KP.RU со ссылкой на Союз писателей России.

На втором месте оказался рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». Третье место заняла повесть Бориса Васильева «В списках не значился».

Среди нон-фикшн книг о войне лидирует проект Владимира Мединского «Война. Мифы СССР 1939-1945». На втором месте — «Воспоминания маршала» Константина Рокоссовского. Замыкает тройку лидеров «Великая Отечественная война» Александра Монвиж-Монтвида.

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«А зори здесь тихие...»

Первая публикация повести Васильева «А зори здесь тихие...» состоялась в августовском номере журнала «Юность» за 1969 год.

Произведение рассказывает о судьбах пяти девушек-зенитчиц во время Великой Отечественной войны. В книге описывается их трудный путь, испытания и столкновения с врагом, подчеркивается важность духовных качеств, таких как мужество, самоотверженность, дружба и солидарность.

Существует пять экранизаций повести: «А зори здесь тихие» — телеспектакль Ивана Рассомахина (СССР, 1970), «А зори здесь тихие» — фильм Станислава Ростоцкого (СССР, 1972), «А зори здесь тихие» — сериал Мао Вэйнин (Китай — Россия, 2005), «Доблесть» — фильм S. P. Jhananathan (Индия, 2009) и «А зори здесь тихие» — фильм Рената Давлетьярова (Россия, 2015).

«Судьба человека»

«Судьба человека» — рассказ, созданный советским писателем Михаилом Шолоховым. Произведение было написано в 1956 году. Впервые рассказ был опубликован в газете «Правда» 31 декабря 1956 года.

«Судьба человека» повествует о жизни солдата Великой Отечественной войны Андрея Соколова. Война отняла у мужчины всё: семью, дом, веру в светлое будущее. Но волевой характер и твердость духа не позволили сломаться Андрею. Встреча с осиротевшим мальчиком Ванюшкой привнесла в жизнь Соколова новый смысл.

Сюжет рассказа основан на реальных событиях. Весной 1946 года на охоте Шолохов встретил человека, который поведал ему свою печальную историю.

В 1959 году произведение было экранизировано Сергеем Бондарчуком, который также исполнил главную роль. Фильм «Судьба человека» получил главный приз на Московском кинофестивале и стал отправной точкой в карьере режиссера.

«В списках не значился»

Повесть Бориса Васильева «В списках не значился» была опубликована в 1974 году. В этом произведении автор сумел ярко и достоверно передать атмосферу начала войны через образ главного героя.

В центре сюжета — молодой лейтенант Николай Плужников, который только что окончил военное училище. Он прибывает в Брестскую крепость накануне нападения противника. Участие в обороне крепости превращает юношу в настоящего героя: решительного, отважного и стойкого.

В 1975 году Марк Захаров поставил в театре «Ленком» спектакль «В списках не значился» по инсценировке Юрия Визбора и Марка Захарова. В главных ролях выступили Александр Абдулов, Елена Шанина, Олег Янковский и Виктор Проскурин.

На основе повести были сняты фильмы «Я — русский солдат» и одноименный фильм.

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