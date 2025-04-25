Составлен список лучших фильмов о Великой Отечественной войне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фильмы о Великой Отечественной войне занимают особое место в мировом кинематографе. За последние 80 лет в СССР и России создали множество таких картин. О чем эти фильмы, кто в них снимался, что смотреть из современных работ?

«...А зори здесь тихие»

«А зори здесь тихие» — советский двухсерийный фильм, снятый в 1972 году по одноименной повести Бориса Васильева режиссером Станиславом Ростоцким.

По сюжету, в прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле — но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг.

Главные роли исполнили: Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук и Людмила Зайцева.

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Картина получила номинацию на самую престижную кинопремию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке».

«Судьба человека»

Фильм «Судьба человека» (1959), снятый по одноименному рассказу Михаила Шолохова, стал дебютом Сергея Бондарчука. После премьеры о нем заговорили как о режиссере с большим потенциалом. История о шофере Соколове, который во время войны попал в плен, прошел через концлагерь, потерял семью, но сохранил доброту и способность любить, глубоко тронула как читателей, так и зрителей.

Бондарчук решил не только снять этот фильм, но и сыграть главную роль.

После премьеры Сергей Бондарчук сразу стал известным режиссером. Фильм собрал 39 млн зрителей, получил главный приз на ММКФ 1959 года и ряд призов других международных кинофестивалей, а режиссер-дебютант получил Ленинскую премию.

«Они сражались за Родину»

«Они сражались за Родину» (1975) — второй фильм Сергея Бондарчука, основанный на романе Михаила Шолохова. Картина рассказывает о самом тяжелом сражении под Сталинградом и о стрелковом подразделении, которое защищало переправу через Дон. В условиях жестоких боев солдаты переживали как личные трагедии, так и моменты счастья.

В главных ролях были Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов и Василий Шукшин. Режиссер специально выбирал актеров, которые сами прошли войну и сохранили о ней память. Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский и многие другие участники съемочной группы тоже воевали. Для режиссера было важно, чтобы актеры не просто играли свои роли, а вживались в них и чувствовали своих героев.

По результатам опроса журнала «Советский экран» фильм стал лучшим фильмом 1976 года, а еще через год режиссер и оператор фильма стали лауреатами Государственной премии им. братьев Васильевых.

Лучшие современные фильмы о ВОВ

Список лучших фильмов о Великой Отечественной войне, созданных современными режиссерами, не так велик. По данным «Кинопоиска», одной из самых популярных и высоко оцененных лент стал «Апостол». В этой драме школьный учитель выдает себя за шпиона-уголовника. В съемках приняли участие Евгений Миронов, Николай Фоменко, Дарья Мороз, Андрей Смирнов и другие актеры.

Фильм Александра Котта «Брестская крепость» (2010) получил высокие оценки зрителей. Картина рассказывает о трех ключевых очагах сопротивления. Их возглавляют командир полка Петр Гаврилов, комиссар Ефим Фомин и начальник 9-й погранзаставы Андрей Кижеватов.

Кроме того, зрители рекомендуют к просмотру ленту «В августе 44-го», в которой главные роли сыграли Евгений Миронов, Владислав Галкин и Юрий Колокольников. Фильм рассказывает об отряде разведчиков, возглавляемом офицером Смерша, которому предстоит найти шпионов и лазутчиков.

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