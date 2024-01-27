Составлен список артистов, которые пережили блокаду Ленинграда

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Алиса Фрейндлих

27 января 2024 года отмечается 80-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда — 872 дня жители города боролись с голодом и обстрелами, а защитники — с нацистскими оккупантами. Кто из советских и даже мировых знаменитостей оказался в эпицентре тех страшных событий?

Что о блокаде рассказывала Алиса Фрейндлих

Когда началась блокада, будущая народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была первоклассницей, учившейся в школе № 239. Семья девочки выживала благодаря имевшимся запасам, а затем варила студень из столярного клея и ела его с горчицей.

В одном из интервью Фрейндлих рассказывала, как семья топила печь мебелью и книгами. По ее словам, «в буржуйке сгорело полное прижизненное собрание сочинений Льва Толстого». Положение будущей актрисы усугубляло и ее происхождение — немецкая фамилия девочки вызывала много вопросов.

Первые месяцы блокады первоклассницей занималась бабушка — потомственная немка Шарлотта. Она установила жесткие правила, в семье царила дисциплина: например, маленький кусочек хлеба делили и ели по часам, а вместо чая заваривали корицу и постоянно пили кипяток. Кроме того, бабушка заставляла детей регулярно мыться — для этого они собирали снег, который потом растапливался для принятия ванны. Во вторую зиму блокады Шарлотту отправили в Сибирь.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алиса Фрейндлих

«Её, как потомственную немку, выслали из Ленинграда куда-то в Сибирь или в Казахстан. В эшелоне она умерла... Ей было всего лишь 68 лет. Я говорю „всего лишь“, поскольку сейчас я значительно старше ее. Меня тоже могли выслать из города, но родители к тому времени смогли записать меня как русскую, и потому я осталась», — делилась воспоминаниями Фрейндлих.

Как Илья Резник пережил блокаду Ленинграда

Народный артист России Илья Резник был совсем ребенком, когда началась блокада. В одном из интервью он вспомнил, как семья ходила в гости, где их угощали крапивным супом.

«Однажды бабушка вела меня по улице Восстания и дала кусочек хлеба. Я начал его жадно есть, и одна крошечка упала. Я бросился в снег. Стал искать. Но бабушка сказала: „Не надо. У нас дома есть еще кусочек. А этот пусть воробушек съест!“», — вспоминал поэт в разговоре с Daily Storm.

Резник также рассказал, что выжить удалось благодаря сбору лебеды и крапивы, из которых варили суп. По его словам, чтобы справиться с голодом грызли дуранду — «такой жмых», который «невозможно разгрызть, но грызли».

Что помнит Лариса Лужина о блокаде Ленинграда

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина отметила лишь второй день рождения, когда началась блокада. На глазах будущей артистки умирали от голода люди, в том числе ее сестра. Девочка также стала свидетельницей попыток мамы вылечить раненого отца.

«Мой мишка, подарок от умершего папы, пережил со мной всю блокаду. Мишка был и у других людей потом, а четыре года назад вернулся ко мне. Я выжила, сестренка умерла от голода. Папа был ранен, он умер от истощения. Его хоронить не на что было, мама зашила его в одеяло. <...> Дома мама под подушкой обнаружила кусочки хлеба, которые папе давала. Он не ел, чтобы отдать нам. Как мишку вернула, так и могилу родителя смогла вернуть», — вспоминала артистка в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Лужина

Что говорила Ольга Берггольц о блокадном Ленинграде

Ольгу Берггольц в блокадном городе называли голосом надежды. В первые дни войны она пришла в Ленинградское отделение Союза писателей, откуда ее направили в распоряжение литературно-драматической редакции Ленинградского радио. Голос Берггольц ежедневно звучал на улицах города.

«Внимание! Говорит Ленинград! Слушай нас, родная страна. У микрофона поэтесса Ольга Берггольц», — так начиналось выступление литератора на радио.

Именно поэтессе принадлежит фраза «Никто не забыт и ничто не забыто». После войны в свет вышла книга Берггольц «Говорит Ленинград» — о работе на радио в годы ВОВ. Также она создала пьесу «Они жили в Ленинграде» и десятки других произведений о войне.

Что такое Ленинградская симфония

В начале блокады композитор находился в городе и служил в добровольной пожарной команде профессорско-преподавательского состава консерватории.

9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде впервые прозвучала Седьмая симфония композитора Дмитрия Шостаковича, посвященная борьбе осажденного города. В последствии Анна Ахматова назовет эту композицию Ленинградской симфонией, а Берггольц окрестила премьеру «Нашим первым днем Победы» .

Фото: Михаил Озерский/РИА Новости Композитор и педагог Дмитрий Дмитриевич Шостакович со студентами Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского на уроке композиции, 04.04.1943

Композитор не смог лично присутствовать на первом концерте, поскольку не получил соответствующее разрешение. Он только добавил к партитуре свое посвящение, напечатанное в газетах и на программках.

«Какой дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой!», — писала иностранная пресса.

В 1942 году журнал Time разместил Шостаковича на своей обложке в пожарном шлеме пылающего города.

«Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе, моему родному городу — Ленинграду — я посвящаю свою 7-ю симфонию», — дописал композитор.

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