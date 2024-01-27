27 января 2024 года отмечается 80-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда — 872 дня жители города боролись с голодом и обстрелами, а защитники — с нацистскими оккупантами. Кто из советских и даже мировых знаменитостей оказался в эпицентре тех страшных событий?
Что о блокаде рассказывала Алиса Фрейндлих
Когда началась блокада, будущая народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была первоклассницей, учившейся в школе № 239. Семья девочки выживала благодаря имевшимся запасам, а затем варила студень из столярного клея и ела его с горчицей.
В одном из интервью Фрейндлих рассказывала, как семья топила печь мебелью и книгами. По ее словам, «в буржуйке сгорело полное прижизненное собрание сочинений Льва Толстого». Положение будущей актрисы усугубляло и ее происхождение — немецкая фамилия девочки вызывала много вопросов.
Первые месяцы блокады первоклассницей занималась бабушка — потомственная немка Шарлотта. Она установила жесткие правила, в семье царила дисциплина: например, маленький кусочек хлеба делили и ели по часам, а вместо чая заваривали корицу и постоянно пили кипяток. Кроме того, бабушка заставляла детей регулярно мыться — для этого они собирали снег, который потом растапливался для принятия ванны. Во вторую зиму блокады Шарлотту отправили в Сибирь.
«Её, как потомственную немку, выслали из Ленинграда куда-то в Сибирь или в Казахстан. В эшелоне она умерла... Ей было всего лишь 68 лет. Я говорю „всего лишь“, поскольку сейчас я значительно старше ее. Меня тоже могли выслать из города, но родители к тому времени смогли записать меня как русскую, и потому я осталась», — делилась воспоминаниями Фрейндлих.
Как Илья Резник пережил блокаду Ленинграда
Народный артист России Илья Резник был совсем ребенком, когда началась блокада. В одном из интервью он вспомнил, как семья ходила в гости, где их угощали крапивным супом.
«Однажды бабушка вела меня по улице Восстания и дала кусочек хлеба. Я начал его жадно есть, и одна крошечка упала. Я бросился в снег. Стал искать. Но бабушка сказала: „Не надо. У нас дома есть еще кусочек. А этот пусть воробушек съест!“», — вспоминал поэт в разговоре с Daily Storm.
Резник также рассказал, что выжить удалось благодаря сбору лебеды и крапивы, из которых варили суп. По его словам, чтобы справиться с голодом грызли дуранду — «такой жмых», который «невозможно разгрызть, но грызли».
Что помнит Лариса Лужина о блокаде Ленинграда
Народная артистка РСФСР Лариса Лужина отметила лишь второй день рождения, когда началась блокада. На глазах будущей артистки умирали от голода люди, в том числе ее сестра. Девочка также стала свидетельницей попыток мамы вылечить раненого отца.
«Мой мишка, подарок от умершего папы, пережил со мной всю блокаду. Мишка был и у других людей потом, а четыре года назад вернулся ко мне. Я выжила, сестренка умерла от голода. Папа был ранен, он умер от истощения. Его хоронить не на что было, мама зашила его в одеяло. <...> Дома мама под подушкой обнаружила кусочки хлеба, которые папе давала. Он не ел, чтобы отдать нам. Как мишку вернула, так и могилу родителя смогла вернуть», — вспоминала артистка в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».
Что говорила Ольга Берггольц о блокадном Ленинграде
Ольгу Берггольц в блокадном городе называли голосом надежды. В первые дни войны она пришла в Ленинградское отделение Союза писателей, откуда ее направили в распоряжение литературно-драматической редакции Ленинградского радио. Голос Берггольц ежедневно звучал на улицах города.
«Внимание! Говорит Ленинград! Слушай нас, родная страна. У микрофона поэтесса Ольга Берггольц», — так начиналось выступление литератора на радио.
Именно поэтессе принадлежит фраза «Никто не забыт и ничто не забыто». После войны в свет вышла книга Берггольц «Говорит Ленинград» — о работе на радио в годы ВОВ. Также она создала пьесу «Они жили в Ленинграде» и десятки других произведений о войне.
Что такое Ленинградская симфония
В начале блокады композитор находился в городе и служил в добровольной пожарной команде профессорско-преподавательского состава консерватории.
9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде впервые прозвучала Седьмая симфония композитора Дмитрия Шостаковича, посвященная борьбе осажденного города. В последствии Анна Ахматова назовет эту композицию Ленинградской симфонией, а Берггольц окрестила премьеру «Нашим первым днем Победы» .
Композитор не смог лично присутствовать на первом концерте, поскольку не получил соответствующее разрешение. Он только добавил к партитуре свое посвящение, напечатанное в газетах и на программках.
«Какой дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой!», — писала иностранная пресса.
В 1942 году журнал Time разместил Шостаковича на своей обложке в пожарном шлеме пылающего города.
«Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе, моему родному городу — Ленинграду — я посвящаю свою 7-ю симфонию», — дописал композитор.
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