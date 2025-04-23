Составлен список артистов, которые не хотят быть на параде Победы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оказаться на параде Победы в Москве в 80-ю годовщину окончания Великой Отечественной хотели бы не все российские артисты. Кто из них выступал против торжественных мероприятий 9 Мая и кого не пригласят на празднование в 2025 году на Красную площадь?

Кто из артистов критиковал парад Победы

С критикой праздничных мероприятий на Красной площади в Москве выступил народный артист России Дмитрий Назаров. В соцсетях он назвал торжество «парадом бессилия и запретов» и предложил не отмечать 9 Мая. По мнению актера, затраченные на праздник деньги можно было бы использовать для благоустройства домов ветеранов.

Осуждал демонстрацию «военной мощи» на параде Победы и телеведущий Дмитрий Шепелев. Он сказал, что не понимает, для чего нужно показывать «готовность к войне», и призвал сделать День Победы днем напоминания «об ужасах» войны.

Негативно высказывался о параде Победы и рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его мнению, «гордиться просто нечем».

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Актер Алексей Панин также критиковал праздник 9 Мая. Он заявлял, что этот день — «пафос» и «показуха».

Кто из артистов не хотел бы оказаться на параде Победы

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) призналась, что боится возвращаться в Россию, где она заочно осуждена на 6,5 года колонии общего режима за оправдание терроризма. Артистка сообщила, что не поддерживает проведение парада Победы и акции «Бессмертный полк», и призвала подписчиков отказаться от празднования 9 Мая.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Татьяна Лазарева

С похожим заявлением выступил и актер Максим Виторган. В соцсетях он заявил, что «России нечего праздновать», и предложил прекратить шумные торжества и «пляски с танчиками». По мнению артиста, 9 Мая нужно сделать «днем тишины» или «днем скорби».

Возмутился парадом Победы и актер Павел Майков. Он высказал мнение, что «в войне нет победителей», и призвал «не бряцать оружием» 9 мая, «не голосить песни», а «заткнуться и не пукать вверх народными деньгами».

К мнению Майкова присоединился и его коллега Михаил Ширвиндт. В своем Telegram-канале актер и телеведущий назвал 9 Мая днем памяти о трагических событиях, которые унесли миллионы жизней. Он также высказался о неуместности демонстрации патриотической символики и военной техники на улицах страны в День Победы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Ширвиндт

Кого из артистов не позовут на парад Победы в Москве

Россияне в Сети предполагают, что в 2025 году на мероприятия на Красной площади не пригласят народную артистку СССР Аллу Пугачеву, ее дочь заслуженную артистку России Кристину Орбакайте и комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По мнению многих россиян, не будет на параде Победы и экс-участника группы «Ногу свело!» Максима Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), актрисы Чулпан Хаматовой, а также актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов). Все они уехали из РФ после начала СВО, осудив действия российских властей.

Вероятно, не пригласят на праздник в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны и лидера группы «Би-2» Леву Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своем блоге он поздравил с Днем Победы не россиян, а «союзнические войска», а после признался, что РФ вызывает у него «омерзение и брезгливость».

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