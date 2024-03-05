Соседов призвал прикрыть «позорную» деятельность общественников Критик Соседов осудил «позорную» деятельность общественников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Соседов

Общественники никаким образом не имеют права запрещать профессиональную деятельность артистов и срывать концерты, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Он призвал прикрыть «позорную и непрофессиональную деятельность» этих людей. По мнению Соседова, под маской таких общественников могут скрываться совершенно другие люди, которые выполняют указания сверху.

Никакие общественники не могут и не имеют права регулировать ни концертную деятельность, ни какую другую в стране. Иначе это полная анархия. Я бы обратил внимание на этих общественников, а не прикрыть ли их позорную и непрофессиональную деятельность. По какому праву они могут что-то решать, запрещать? Какие у них рычаги власти? Я думаю, за ними стоят другие реальные структуры, которые действительно хотят кого-то прикрыть, — заявил Соседов.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сообщила со сцены, что ее концерты в двух городах России отменили из-за внезапно возникшего фестиваля чирлидерш и «12 упырей», которые «написали бумажки». Певица отметила, что не собирается молчать об этом, даже если она стоит на сцене последний раз. По словам Арбениной, она не жалеет о своих словах и считает происходящее беззаконием.