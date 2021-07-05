Соседи-кошатники затопили квартиру наследников Сергея Доренко

Дети известного журналиста и телеведущего Сергея Доренко подали иск к коммунальщикам, которые не могут устранить течь в трубах. Екатерина и Прохор Доренко жалуются, что соседи-кошатники затопили их квартиру на Рублёвке, передаёт «МК».

Что-то с трубами. Соседи выкидывают кошачий наполнитель в туалет, после этого начинают течь трубы. Это всё длится уже годами, ещё при папе началось, — рассказала Екатерина.

Речь идёт о квартире на Рублёвском шоссе, которую Доренко после развода с первой женой оставил ей и детям. По словам Екатерины, соседи-кошатники беспокоят их не в первый раз. Ущерб от потопов порой достигал миллиона рублей. Уточняется, что иск наследников телеведущего был подан в Кунцевский районный суд. Поведение соседей крайне удивляет, однако наследница покойного журналиста, судя по всему, спокойно относится к произошедшему.

Ну вот такая культура быта у людей. Ничего не поделаешь, — заключила дочь Доренко.

Сергей Доренко умер 9 мая 2019-го. При жизни он был главным редактором радиостанций «Говорит Москва» и «Русская служба новостей». До последних дней жизни вёл авторскую программу на YouTube. Ещё в 90-х он приобрёл известность благодаря программе «Время». В 2013–2017 годах часто принимал участие в ток-шоу Первого канала, среди которых «Политика», «Время покажет» и «Толстой. Воскресенье».

Ранее сообщалось, что вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская обвинила нового гендиректора киножурнала «Ералаш» в подделке подписей. По её словам, она подала в суд на Аркадия Григоряна, пытавшегося завладеть наследством её покойного мужа.