Сосед претендует на квартиру звезды фильма «Весна на Заречной улице»

Сосед Владимир Фадеев претендует на квартиру актрисы Нины Ивановой, сыгравшей учительницу в фильме «Весна на Заречной улице». Родственники Ивановой так и не объявились за положенные полгода, аргументировал мужчина в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Цена квартиры — десять миллионов рублей. Фадеев считает , что имеет право на апартаменты, так как близко общался с актрисой. По его словам, у артистки есть внучатая племянница, которая тоже прекрасно знает о своих правах. Но она не ухаживала за родственницей и в последний год Иванова жила совсем одна.

Была у неё сестра, от которой есть внучатая племянница. Она имеет право на эту квартиру. Эта племянница знает о своих правах. Она уже забрала квартиру сестры Нины Ивановой. Актриса до последнего времени сама себя обслуживала. По технической части я ей помогал. Она до последнего момента сама в магазины ходила, — рассказал сосед артистки.

Фадеев также рассказал подробности смерти звезды советского кино. По его словам, у Ивановой случилась сердечная недостаточность.

Умерла она с трубкой телефона в руке. Я зашел к ней. Но там уже всё, конец, — поведал мужчина.

Ранее сообщалось, что Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме «Весна на Заречной улице», умерла на 87-м году жизни в декабре прошлого года. Также Иванова снялась в фильмах «Любовью надо дорожить», «Киевлянка», «Ещё можно успеть» и многих других.