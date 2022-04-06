«Соловьёв.Live» начнёт вещать на частотах Euronews

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Телеканал «Соловьёв.Live» начнёт вещание на частотах телеканала Euronews. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала популярного российского ведущего.

Разрешительные документы на вещание пока находятся в стадии оформления. Тематикой телеканала станет информационно-политическая повестка дня, а также публицистическая и социально-экономическая.

Доступ к телеканалу Euronews был ограничен Роскомнадзором из-за фейков о спецоперации на Украине. Также на телеканал жаловались из-за обвинений в адрес российского руководства.

Ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) инициировало объявление в международный розыск российского телеведущего Владимира Соловьёва. Причиной в ГБР назвали призывы Соловьёва к территориальным изменениям на Украине, в том числе «путём военных действий и разрушения военной инфраструктуры и мирных жителей».