«Соловьёв.Live» начнёт вещать на частотах Euronews

Телеканал «Соловьёв.Live» начнёт вещание на частотах телеканала Euronews. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала популярного российского ведущего.
Разрешительные документы на вещание пока
Доступ к телеканалу Euronews был ограничен Роскомнадзором из-за фейков о спецоперации на Украине. Также на телеканал жаловались из-за обвинений в адрес российского руководства.
Ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) инициировало объявление в международный розыск российского телеведущего Владимира Соловьёва. Причиной в ГБР назвали призывы Соловьёва к территориальным изменениям на Украине, в том числе «путём военных действий и разрушения военной инфраструктуры и мирных жителей».