Соломин, Милашкина, Желдин: кто из российских артистов умер в 2024 году Составлен список российских артистов, которые умерли в 2024 году

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Сегодня, 11 января, на 89-м году жизни скончался художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин. Кто еще из российских актеров умер в 2024 году?

Что известно о смерти Соломина

По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти артиста могла стать почечная недостаточность, которая развилась на фоне перенесенного ранее инсульта.

Соломин был госпитализирован еще 6 ноября, когда потерял сознание на улице. Позднее стало известно, что он перенес инсульт.

В беседе с NEWS.ru директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что Соломин очень хотел выйти на работу после выписки из больницы.

«Мы опустошены и опечалены новостью о смерти Юрия Мефодьевича, это трагедия. Причины его смерти пока неизвестны. После госпитализации его выписали из больницы, он очень рвался на работу. Вчера он лег спать и просто не проснулся. С утра нам об этом сообщили его родственники», — сказала она.

По предварительным данным, прощание с актером состоится 15 января на Троекуровском кладбище.

Фото: Леон Дубильт/РИА Новости Тамара Милашкина

Кто еще из артистов скончался в 2024 году

10 января музыкальный критик Сергей Буланов в своем Telegram-канале сообщил, что экс-солистка Большого театра народная артистка СССР Тамара Милашкина скончалась в возрасте 89 лет.

«Для меня голос Тамары Милашкиной — неподдельное сосредоточение тепла и искренности. В этом главная сила ее искусства. Такие качества в „золотой“ труппе Большого театра СССР, кажется, были все же у единиц. Вечный покой, вечная память!» — написал Буланов.

4 января ректор ГИТИСа Григорий Заславский в Telegram-канале написал, что на 91-м году жизни умер актер Константин Желдин, который получил известность благодаря фильму «Семнадцать мгновений весны».

«Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра „ОКОЛО“. А до этого много лет он прослужил в театре на Таганке. В театре он был необходим Юрию Николаевичу Погребничко, поскольку очень точно чувствовал его манеру погруженности и одновременно некоторой отрешенности от роли, от мира», — говорилось в публикации Заславского.

Также 4 января портал «Кино-театр.ру» сообщил, что советский актер Юрий Медведев, который работал в театре на Таганке вместе с Владимиром Высоцким, скончался в возрасте 82 лет. Известно, что в 1991 году он покинул Россию и вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты. Медведев снимался в кино, а его дебют состоялся в 1969 году. В частности, он получил роль в фильме режиссера Иосифа Хейфица «Единственная», где с ним сыграл Высоцкий.

3 января стало известно, что российский актер, режиссер и киновед Петр Черняев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщила журналист и писатель Сусанна Альперина. Он известен зрителю по ролям в сериалах «Глухарь», «Интерны» и «Склифосовский».

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