Солнцев рассказал о жизни Джигарханяна после разрыва с молодой женой

https://static.news.ru/photo/e812cec4-2898-11eb-8f2f-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев Фото: vk.com/gogen_solntcev

Армен Джигарханян скончался в субботу 14 ноября в возрасте 85 лет. Шоумен Гоген Солнцев, некогда работавший в театре народного артиста СССР помощником режиссёра, заявил, что звезду подкосило расставание с женой, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая младше его на 43 года.

Он был настоящим ловеласом и альфа-самцом. Девчонки давали ему энергию, возможность жить. Потом появилась Виталина. Пока он с ней развлекался, всё было у него замечательно. А как её выкинул, стал увядать, — цитирует Солнцева «Собеседник».

По мнению Солнцева, женщина «довела» Джигарханяна. Он полагает, что многие её требования актёр не мог удовлетворить, в том числе и в силу возраста.

Армен Джигарханян ушёл из жизни вскоре после своего 85-летнего юбилея, который он отпраздновал 3 октября. Прощание с выдающимся артистом пройдёт во вторник 17 ноября в его театре с 12:00 до 14:00. Он будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Ранее Цымбалюк-Романовская озвучила свою версию того, что мешало её бывшему мужу прожить дольше. По версии пианистки, актёр жил «своим театром», а его в последние годы «окружили сиделки».

Как писал NEWS.ru, близкий друг Армена Джигарханяна художник Никас Сафронов раскритиковал Виталину Цымбалюк-Романовскую за отказ идти на похороны артиста. Как ранее заявила Цымбалюк-Романовская, она не хочет видеть Джигарханяна умершим.