Солистка Мариинки получила травму на «Лебедином озере» Балерина Мариинского театра Мария Хорева получила травму во время спектакля

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Мария Хорева

Российская балерина, солистка Мариинского театра Мария Хорева получила травму во время выступления на спектакле «Лебединое озеро», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения. Обстоятельства случившегося и степень тяжести травмы не уточняются.

Мария Хорева получила травму во время спектакля. Коллектив театра надеется на быстрое восстановление Марии и желает ей скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении.

В 2018 году Хорева окончила Академию русского балета имени Вагановой, после чего стала танцевать в Мариинском театре. Хорева выступает более чем в десяти спектаклях, среди которых «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Жизель».

Ранее актриса Глафира Лебедева травмировалась во время выступления в столичном театре Моссовета. 24-летняя артистка повредила ногу, танцуя на сцене. Травмированной Лебедевой сразу вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у нее разрыв боковой связки левого коленного сустава. По словам актрисы, у нее есть проблемы с коленями, но в тот день она отказалась от госпитализации. Спустя двое суток во время повторного осмотра врачей ей была назначена операция.