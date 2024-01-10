Основатель «Секрета» раскрыл подробности нового альбома группы Леонидов заявил, что запись нового альбома «Секрета» запланирована на лето

Фото: Фадеичев Сергей/ ITAR-TASS

Участники группы «Секрет» Николай Фоменко и Максим Леонидов

Запись нового альбома группы «Секрет» запланирована на лето 2024 года, в работе над аранжировками участвуют питерские музыканты Владимир Густов и Евгений Олешев, рассказал NEWS.ru вокалист и один из основателей бит-квартета Максим Леонидов. По его словам, в настоящее время ведется работа над песнями совместно с Николаем Фоменко. Леонидов отметил, что название альбома еще не определено.

Пока что мы с Николаем пишем песни. Их уже 15, но, возможно, будет еще материал. Вероятно, не все песни войдут в альбом, пока неизвестно. Мы пока не решили, где будет происходить сама запись. Важно, что альбом будет записан живьем, то есть с минимальным участием программирования. Название альбома пока не определено. Сама запись, видимо, будет летом 2024 года, — сказал Леонидов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Леонидов объявил о переезде в Израиль, однако спустя время продолжил выступать в России. Он не только записывает песни, но и играет в театре. Сейчас артист задействован в сказке «Мам-кот». Ближайшие концерты Леонидова пока не запланированы. В 2023 году музыкант выступал в Израиле, Германии, Великобритании, Австрии, Чехии, Франции, Швейцарии, Испании, Латвии и Эстонии.