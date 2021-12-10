Сокуров пожалел, что поспорил с Путиным об устройстве России

Режиссёр Александр Сокуров в беседе с NEWS.ru заявил, что ему не надо было выступать на встрече Совета по правам человека (СПЧ) и спорить с президентом РФ Владимиром Путиным об устройстве России. Он также назвал реакцию лидера на свою речь «слишком эмоциональной».

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Я огорчён, считаю, что выступать не надо было, поскольку результат такой, какой есть, что это вызвало такое раздражение. Мы там выступаем в надежде на то, что мы будем понятыми. Другой цели у меня по крайней мере не было, — подчеркнул Сокуров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Daily Storm оценил высказывание режиссера Александра Сокурова на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека о кризисе российской федеративности.

Президент достаточно жёстко реагировал, потому что режиссёр, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему об этом сказал, — отметил Песков.

Путин на том же заседании СПЧ добавил, что НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию, но наша страна является многонациональной и многоконфессиональной. В ответ Сокуров сообщил, что он предлагает «подумать». Глава государства отметил, что, по его словам, речь идёт об очень тонких и чувствительных вещах.

Ранее Владимир Путин сравнил ситуацию в Донбассе с геноцидом.