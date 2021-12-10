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Сокуров не захотел идти «в гости» к Путину после спора о России

Сокуров назвал «новогодней шуткой» предложение Путина сходить к нему «в гости»
15:50, 10 декабря 2021
Сокуров не захотел идти «в гости» к Путину после спора о России Александр Сокуров Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Режиссёр Александр Сокуров в беседе с NEWS.ru заявил, что предложение президента России Владимира Путина прийти к нему «в гости» нужно воспринимать как новогоднюю шутку. Во время дискуссии об устройстве РФ на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) руководитель государства подчеркнул, что они с Сокуровым «давно не виделись» и он с ним «с удовольствием подискутирует».

Я должен пойти в гости к президенту? Вы считаете, что это серьёзно? Вы же журналисты, у вас должно быть чувство юмора. Давайте отнесёмся к этому как к новогодней шутке, — подчеркнул Сокуров.

Спикер добавил, что ему не надо было выступать на встрече СПЧ и спорить Путиным об устройстве РФ. Он также назвал реакцию лидера на свою речь «слишком эмоциональной».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Daily Storm оценил высказывание Сокурова на встрече с СПЧ о кризисе российской федеративности.

Президент достаточно жёстко реагировал, потому что режиссёр, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему об этом сказал, — отметил Песков.

Сокуров, обращаясь к Путину, указал на проблемы, связанные, по его мнению, с устройством России. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны. Президент ответил, что наша страна является многонациональной и многоконфессиональной, и добавил, что НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию. Режиссер заявил, что предлагает только «подумать». Глава государства сказал на это, что подумать надо перед тем, как говорить такие вещи публично, но затем позвал Сокурова к себе, чтобы подискутировать.

Ранее Владимир Путин сравнил ситуацию в Донбассе с геноцидом.

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