Никас Сафронов: Софи Лорен передала соболезнования родным Церетели Сафронов рассказал, что Софи Лорен передала соболезнования родным Церетели

Фото: Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Софи Лорен

Скульптор Зураб Церетели в Москве устраивал приемы, которые посещали певица Софи Лорен, а также актеры Роберт Де Ниро и Моника Беллуччи, заявил корреспонденту NEWS.ru народный художник России Никас Сафронов. По его словам, Лорен даже попросила передать соболезнования в связи с кончиной мастера, уточнив, что помнит его гостеприимство и хлебосольство.

Он всегда накрывал столы. Я помню, когда приезжали звезды — Роберт Де Ниро, Софи Лорен, Моника Беллуччи — он приглашал к себе их и устраивал им прием. Роскошный, широкий, это был его стиль, — сказал Сафронов.

На прощание с Церетели в храме Христа Спасителя в Москве пришли председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Мединский перекрестился и возложил цветы. Вокруг гроба с художником стоят композиции из белых роз, а на кандило можно увидеть красные свечи.

Между тем искусствовед вице-президент РАХ Андрей Золотов заявил, что Церетели был гениальным человеком, который воплощал собой закон жизни и творчества. По его словам, исключительность скульптора проявлялась в его делах и отношении к людям.