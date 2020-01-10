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Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания решила прекратить выпуск программы «Смехопанорама». «Россия 1» также решила исключить из своей сетки программу «Утренняя почта». Все эти программы выходили в утреннем эфире в выходные.

В пресс-службе телеканала подтвердили лишь, что производство передач пока приостановлено, сообщает Lenta.ru. Ранее телеведущий и автор телепередачи «Сам себе режиссёр» Алексей Лысенков заявил о её закрытии. Он поблагодарил всех, кто...