Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Константина Хабенского с днём рождения. Ему исполнилось 48 лет.
Обладая высокими профессиональными и человеческими качествами, вы вносите большой вклад в развитие российского искусства и приумножение традиций милосердия, — говорится в поздравительной телеграмме, которая была опубликована на официальном сайте градоначальника.
Собянин отметил, что работы Хабенского завоевали сердца миллионов зрителей в России и за рубежом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Хабенский пояснил, в чём «конёк» российского кинематографа. Он располагает хорошими сценариями, их запускают в производство и снимают по ним картины. Однако существует нехватка средств на реализацию некоторых проектов, объяснил актёр и режиссёр. Он добавил, что в РФ «хорошо научились снимать фильмы без сценария или дописывая сценарий после того, как фильм уже снят».
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