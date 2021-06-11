Собчак показала пародию на Бузову во МХАТе

https://static.news.ru/photo/4bdfacb2-cac2-11eb-ad3e-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак показала пародию на Ольгу Бузову, сыгравшую роль певицы Бэллы Шанталь в спектакле Московского художественного академического театра имени Горького «Чудесный грузин». Ролик появился на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

В пародии Собчак исполнила роль Бузовой. По сюжету режиссёр стонет от неумелых действий Бузовой-Собчак. И хотя в реальности спектакль посвящён молодости Сталина, в пародии Сосо предстал в более привычном образе. Актрису просят сыграть «огонь на заводе», тушить который отправляется сам Сталин.

Оля, ты огонь на заводе! Ты, скорее, кто угодно, чем певица! Сталин хочет тебя потушить, но ты огонь страсти, который разгорается в его душе!, — кричит в пародии режиссёр.

Также Собчак исполнила песню на мотив «Мало половин». В своей программе телеведущая выразила возмущение гонораром Бузовой. По её словам, звёздный состав «Гоголь-центра» за выход на сцену получает гораздо меньше.

Ранее сообщалось, что в четверг, 10 июня, на сцене МХАТа состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» режиссёра Ренаты Сотириади. Главные роли исполнили Георгий Иобадзе (Иосиф Сталин), заслуженный артист РФ Максим Дахненко (Сильвестр Ломджария, руководитель группы рабочих) и Амина Синагатуллина (Наташа, дочь Ломджарии). Звездой постановки стала Ольга Бузова, которая предстала в образе певицы, оказавшейся в итоге шпионкой, Бэллы Шанталь. Корреспондентам NEWS.ru удалось в числе первых увидеть экс-ведущую «Дома-2» на сцене одного из главных театров страны.