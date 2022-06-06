Снявшийся в фильме с Пересильд космонавт Шкаплеров представил новую книгу Герой России Антон Шкаплеров рассказал о своём пути в космос, премьере фильма «Вызов» и будущем отечественной космонавтики

Фото: Joel Kowsky/dpa/Global Look Press

Антон Шкаплеров, 2014 год

Издательство «Вече» выпустило книгу «Подними голову! Земля и небо космонавта Антона Шкаплерова» — художественную биографию космонавта, Героя России, кандидата технических наук, полковника Военно-воздушных сил РФ. Антон Шкаплеров также известен широкой аудитории по работе в нашумевшем фильме «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли — первой в мире картине, снятой в условиях космоса.

Автор книги об Антоне Шкаплерове, уроженце города-героя Севастополя, — севастопольский журналист Оксана Непомнящих. Новинка была представлена читателям самим Шкаплеровым на книжном фестивале «Красная площадь», который проходит с 3 по 6 июня в центре Москвы у стен Кремля.

Как обычный мальчик из Балаклавы поставил высокую цель и сумел её достичь

Оксана Непомнящих назвала Антона Шкаплерова национальной гордостью России. По словам автора, ей захотелось рассказать о герое, который «живёт среди нас».

Только кажется, будто космонавты — особые люди, характер и мировоззрение которых формировались в исключительных условиях. Это не так. На примере Антона Николаевича Шкаплерова хочу показать: условия взросления и становления те же, что и у всех других людей. Но очень важно, с какими мыслями и с каким посылом идёшь по жизни. На творческих встречах с юными читателями я пытаюсь донести им эту мысль, — подчеркнула автор.

Сам герой книги на встрече с читателями в рамках фестиваля «Красная площадь» рассказал о том, что родился и вырос в Балаклаве. Это один из микрорайонов Севастополя. Его отец — инженер-подводник. Сам будущий космонавт рос обычным мальчишкой, даже хулиганистым, и из-за поведения неоднократно получал замечания в школе.

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос»/ТАСС Антон Шкаплеров

Но я поставил себе цель — стать лётчиком, разработал для этого целый план, — поделился Антон Шкаплеров.

Первым шагом к мечте стали занятия в школе ДОСААФ, где старшеклассников обучали лётному мастерству. В СССР ДОСААФ были частью государственной программы по воспитанию молодёжи, а занятия проводились бесплатно для всех желающих мальчишек и девчонок старшего школьного возраста.

Школьники сами садились за штурвал, получали навыки вождения самолёта ЯК-52. Причём даже раньше, чем могли получить водительские права. В обучающую программу входили также прыжки с парашютом. Это была очень правильная система воспитания, развивавшая лучшие качества характера, — отметила журналист.

После окончания общеобразовательной школы Антон Шкаплеров поступил в лётное училище, а затем продолжил обучение в Военно-воздушной академии в Москве, где ему и предложили пройти отбор в отряд космонавтов.

Первый полёт Антона Шкаплерова в космос состоялся в 2011 году. По словам Оксаны Непомнящих, «эта новость стала ошеломляющей для Севастополя»: впервые в истории военно-морского города в космос полетел именно севастополец.

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К настоящему времени герой книги совершил четыре длительных полёта в качестве командира международных экипажей, провёл в условиях космоса в общей сложности более 700 суток. Шкаплеров также является рекордсменом среди российских космонавтов по продолжительности пребывания в открытом космосе.

Непомнящих подчеркнула, что работа космонавта — тяжёлый труд, требующий обширных познаний в различных областях.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Космонавты должны хорошо разбираться в технике, обладать инженерными навыками и уметь при необходимости починить любую вышедшую из строя аппаратуру как внутри корабля, так и снаружи в открытом космосе. Но этому можно научиться, начиная с подросткового возраста, если есть желание и целеустремлённость, — говорит журналист.

Антон Шкаплеров рассказал также о работе над нашумевшим фильмом «Вызов», в котором сыграл самого себя — командира экипажа космического корабля. Он назвал съёмки «непростыми, но интересными», сообщил, что «Юлию [Пересильд] и Клима [Шипенко, который выступил режиссёром, а в космосе выполнял также функции оператора, осветителя, звукорежиссёра] не тошнило, они от природы здоровы и имеют хороший вестибулярный аппарат». Сцены в космосе были отсняты за 12 дней.

Все эмоции реальные. На Земле невозможно убрать левитацию и сделать то же самое. Каждые 45 минут у нас (в космосе. — NEWS.ru) меняются рассветы и закаты, так как за полтора часа мы совершаем один виток вокруг Земли. Это будет очень красочный фильм, — заверил космонавт.

По словам Антона Шкаплерова, премьера фильма «Вызов» состоится не раньше, чем через год: в настоящее время съёмки продолжаются на Земле.

Оксана Непомнящих добавила, что Клим Шипенко также имеет отношение к Севастополю: его дедушка и бабушка — уроженцы этого города, и в детстве будущий режиссёр каждое лето проводил в Крыму.

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Отношения с американскими коллегами на Международной космической станции Антон Шкаплеров охарактеризовал как «прекрасные».

Те, кто вместе работают на МКС, называют друг друга космическими братьями и сёстрами, — заявил он.

Шкаплеров заверил, что ссор на почве политики не возникает, поскольку космонавты в разговорах обходят эту тему.

Фото: NASA/via Globallookpress.com/Global Look Press Антон Шкаплеров (в центре)

Мы не обсуждаем политику и религию, это табу. А общение остается замечательным. Наши космонавты осуществляют в настоящее время подготовку в NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, ведомство относится к федеральному правительству США. — NEWS.ru). Экипаж американского корабля, в свою очередь, будет стартовать скоро в Звёздном Городке, — рассказал Антон Шкаплеров.

Капитан выразил надежду, что российские и американские космонавты будут и дальше продолжать сотрудничать, вместе осваивая космическое пространство. Также планируются совместные полёты с китайскими космонавтами.

Ранее Китай, подчеркнул Шкаплеров, осуществлял самостоятельные старты и лишь недавно выразил готовность к сотрудничеству с Россией в космической сфере.

Я думаю, что сейчас мы и с Китаем полным ходом начнём взаимодействовать [в сфере освоения космоса] и летать вместе, — резюмировал космонавт.

В рамках книжного фестиваля «Красная площадь» Антону Шкаплерову вручили международную премию Terra Incognita в номинации «Путь к совершенству». Премия вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области искусства, культуры, науки и техники.

Книга «Подними голову! Земля и небо космонавта Антона Шкаплерова» включает уникальные фото из личного архива героя и предназначена для читателей старше 12 лет.