«Снимаю шляпу»: кинокритик раскрыл секрет успеха «Мастера и Маргариты» Кинокритик Шпагин похвалил финал фильма «Мастер и Маргарита»

Фото: «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Новый фильм «Мастер и Маргарита» — серьезная, мрачная и трагическая работа в отличие от картины Владимира Бортко, попытка интерпретации романа Михаила Булгакова получилась очень достойной, рассказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его мнению, Михаил Локшин доказал, что является прекрасным режиссером. Также кинокритик отметил финал фильма.

Бешеный успех у картины, хотя поначалу говорили, что зря потратили на нее деньги. Фильм очень грузящий, но сделан очень хорошо. Интересные сюжетные ходы. Снимаю шляпу. Локшин — прекрасный режиссер, это показал фильм «Серебряные коньки». Очень хороший и дельный финал картины. Горячо одобряемо при определенных недостатках, — сказал Шпагин.

По мнению кинокритика, отъезд Локшина в США является большой потерей для российского кинематографа, поскольку он является режиссером высочайшего класса.

Ранее актер Олег Басилашвили, сыгравший роль Воланда в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», признался, что прочитал много рецензий на новую экранизацию романа Булгакова. Он отметил, что отрицательно относится к новой ленте, в которой снялись супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Басилашвили подчеркнул, что не смотрел вариант режиссера Михаила Локшина и не собирается.