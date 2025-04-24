Смотреть нечего, залы пустые: что откроют вместо разорившихся кинотеатров

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Кинотеатры стремительно теряют посетителей. Чтобы остаться на плаву, они в том числе рассматривают возможность отдавать часть своих помещений под фитнес-центры. Эксперт рассказал NEWS.ru, почему отечественная индустрия проката фильмов не смогла перестроиться после ухода голливудского контента.

Как часто россияне ходят в кинотеатры

Число проданных билетов в российские кинотеатры по итогам первого квартала 2025-го оказалось очень низким: СМИ проанализировали данные единой автоматизированной информационной системы Фонда кино (статистика ведется с 2014 года). С января по март в кинозалы сходили 39,3 млн зрителей.

Схожие показатели были в 2021 году, когда сохранялись ковидные ограничения, например, на сеансы требовали приходить в масках, а многие россияне, опасаясь пандемии, избегали людных мест. В первом квартале 2017-го кинотеатры посетили 65 млн зрителей, в первой четверти 2024-го — 50 млн.

Абсолютный антирекорд по количеству зрителей за всю историю зафиксировали три года назад. В первом квартале 2022-го, на который выпали начало СВО и массовая отмена голливудских кинопремьер в России, на сеансы пришли 34,2 млн зрителей.

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При этом кассовые сборы кинотеатров продемонстрировали обратную тенденцию. Результат первого квартала текущего года стал вторым по доходам за всю историю измерений. В течение первых трех месяцев площадки продали билетов на общую сумму 17,3 млрд рублей. Выше результат был только в первом квартале 2024-го, когда суммарно кинотеатры собрали 18,4 млрд рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как предложили использовать помещения кинотеатров в России

Тем не менее крупнейшая в России объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» объявила о переговорах с фитнес-клубами Spirit о сделке, по которой будет сдавать в аренду часть своих помещений под тренажерные залы, пишет РБК.

Договор заключат в ближайшее время, он затронет несколько кинотеатров в разных городах. «Мы хотим посмотреть корреляцию и комплементарность между фитнесом и остальными нашими направлениями. Мы сейчас пытаемся развивать не просто кинотеатры, а локации, некие экосистемы», — заявил руководитель киносети Алексей Васянин.

Другие кинотеатры открывают на своих площадях рестораны и прочие объекты, готовые платить за аренду.

Помогло ли кинобизнесу в России повышение цен

Редактор издания для профессионалов киноиндустрии Cinemaplex Рифат Фазлыев отметил в разговоре с NEWS.ru, что стоимость билетов начала расти в 2024 году, а в 2025-м еще повысилась из-за новогодних праздников. «У аудитории возникло много вопросов насчет того, не переборщили ли с ценами», — замечает он.

Эксперт объясняет, что в январе кинотеатры стараются побольше заработать, создают финансовую подушку, так как в течение года резко падает посещаемость. Раньше летом выходили голливудские релизы, и на данный момент отечественная киноиндустрия их не заменила. Но присутствующие на рынке студии из незападных стран, а также маленькие европейские и американские кинобренды ситуацию не спасают.

«К сожалению, все чаще встречается фраза „нечего смотреть“. В этом году, к сожалению, создать запас в январе возможности не было. Даже с повышением цен. Рост кассовых сборов по сравнению с 2024-м не был существенным. Надо понимать, что за год инфляции это не сыграло никакой роли», — рассказывает Фазлыев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пиратский контент пришел в российские кинозалы

Эксперт говорит, что показывать фильмы крупных западных студий без официальных разрешений российские кинотеатры начали в 2023 году, не получив поддержки от государства.

«Несмотря на обращения владельцев, налоговых льгот не последовало. Более 50% залов могло просто закрыться. Это неофициальная история, каждый называет кто как хочет: параллельный, альтернативный прокат, предсеансное обслуживание. А кто-то называет пиратским», — рассказывает он.

Нелегальный контент помогает привести людей в кинозалы, но полностью проблему с посещаемостью не решает. Даже неофициальные копии фильмов, пригодные для демонстрации на больших экранах, стоят недешево. И в пиратские показы юридически сложно продавать рекламу.

Российские кинотеатры сейчас стараются пережить неудобное для бизнеса время, и сдача помещений под сторонние проекты является одним из работающих способов получить прибыль.

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