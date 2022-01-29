Смирнитский рассказал о смерти единственного сына

Валентин Смирнитский, прославившийся в роли Портоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», рассказал, как потерял единственного сына Ивана. Юноша пристрастился к запрещённым веществам и актёр как мог старался спасти его от этого пристрастия, рассказал сам Смирнитский в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

По словам Смирнитского, он несколько лет занимался спасением собственного сына. Известно, что молодого человека серьёзно подкосила смерть матери. Смирнитский вкладывал огромные деньги в лечение отпрыска и даже отправил в специальный скаутский лагерь во Франции.

Каждый проходит свой путь. Общался со специалистами высокого уровня. Мне такие лекции прочли. Это страшная вещь. Гарантии никто не даёт. Ни одни специалист не даст ни одной гарантии, — рассказал Смирнитский о том, как пытался избавить сына от пагубного пристрастия.

Актёр добавил, что опасался, как бы Иван не оказался за решёткой. Юноша даже женился, но и это его не остановило.

Я его спасал несколько лет. Спасал и помогал. Показалось, что он победил. Женился. Решил детей завести. Я уехал на гастроли в Америку и мне сообщили... Он поехал за город и на даче случилась передозировка. Он был молодой и здоровый парень. Ему было 26 лет. Кандидат в мастера спорта по плаванию. Посмотришь и не подумаешь про него. Это больная тема, — заключил Смирнитский.

Сын Иван родился в браке Смирнитского со второй женой Ириной Коваленко. Молодой человек умер в 2000 году. Актёр в тот момент находился на гастролях в Америке и его не сразу смогли отыскать. О смерти сына он узнал только в день похорон.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года умерла актриса Людмила Пашкова, бывшая жена актёра Валентина Смирнитского. Ей было 79 лет. Пашкову в её московской квартире обнаружил сын, вернувшись с дачи.