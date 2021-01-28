СМИ узнали о шикарном наследстве Ланового

https://static.news.ru/photo/925eeb38-61dd-11eb-b9ec-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Василий Лановой оставил в наследство близким дорогую недвижимость. Дом во Внуково и квартира у Арбата достанутся его жене Ирине Купченко и сыну Александру.

Лановой был высокооплачиваемым актёром. Дом во Внуково обошёлся ему в $1 млн, а на сегодня его цена взлетела ещё на $500 тысяч. Соседями по даче Ланового стали актёр Александр Абдулов и журналист Владимир Познер. Актёр очень гордился, что не вырубил ни одной сосны и ели на своём участке, пишут «Дни.ру».

В последние годы Лановой жил в квартире вблизи Арбата. В Театр Вахтангова он ходил пешком. Цена на трёхкомнатные квартиры в этом районе начинаются от 50 млн рублей.

Василий Лановой умер 28 января от коронавируса. Артист почти месяц лечился от инфекции в больнице. В последний день его состояние резко ухудшилось, Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Поздно вечером актёра не стало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что память народного артиста СССР увековечат в Москве памятной табличкой или памятником. Планами поделился глава комитета Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.