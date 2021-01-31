СМИ сообщили о госпитализации Збруева с пневмонией

https://static.news.ru/photo/5b18d78c-6418-11eb-bd07-96000091f725_660.jpg Александр Збруев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актёр Александр Збруев помещён в больницу с пневмонией и температурой. Об этом сообщает ряд СМИ.

Артисту якобы сделали компьютерную томографию, информация о действительном состоянии актёра неизвестна. Позже стало известно, что артист действительно обращался в больницу в связи с простудой, но госпитализирован не был, сообщает ТАСС.

Александр Викторович простудился, возраст у него серьёзный, 82 года, поэтому его возили в больницу на обследование. Сейчас он дома, — рассказали изданию в театре «Ленком».

Збруев учился в Щукинском училище на курсе у Владимира Этуша. Он играл в спектаклях Анатолия Эфроса. В кино он снялся в десятках кинокартин, таких как «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Дом, который построил Свифт» и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РСФСР Александр Збруев также в интервью NEWS.ru заметил, что все артисты находятся в ожидании и никто не готов ко второй волне и новому тотальному карантину. При этом Збруев подчеркнул, что большую часть времени находится на самоизоляции.