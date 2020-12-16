СМИ: ритуальщики остались шокированы похоронами Гафта

https://static.news.ru/photo/cfe4e64e-40ca-11eb-a5f0-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Похороны Валентина Гафта, проходившие 15 декабря, привели в удивление даже ритуальных агентов. Церемония прощания с артистом состоялась в театре «Современник», хоронили выдающегося деятеля на Троекуровском кладбище.

Похороны прошли с такой помпезностью и роскошью, что надолго оставили впечатление у работников похоронных услуг. По их словам, такое они наблюдали только в 1996 году на Новодевичьем кладбище, когда хоронили секретаря ЦК КПСС и бывшего сенатора Владимира Долгих. Венки и цветы везли на трёх машинах, сообщает «Дни.ру».

Цветы и корзины, которые планировалось возложить на могилу Гафта на Троекуровском кладбище, пришлось установить даже вдоль ограды, их строй растянулся на 20 метров.

На похоронах актёра проявили своё участие представители «Мосфильма», «Ленкома», театра Олега Табакова и имени Ермоловой. Венки прислали президент страны Владимир путин, министр обороны Сергей Шойгу, депутаты Мосгордумы, работники Московской филармонии.

Гафта похоронили рядом с Сергеем Юрским. Рядом с ним располагаются могилы таких известных актёров, как Марина Голуб, Николай Караченцов, Вера Глаголева и других.

Валентин Гафт умер 12 декабря после продолжительной болезни. Он не смог оправиться от перенесённого инсульта. Ему было 85 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валентин Гафт в последние дни жизни был в плохом состоянии, рассказала актриса Людмила Поргина. Вдова Караченцова отметила, что они с мужем его очень любили, и назвала Гафта «нежнейшим человеком, невероятной тонкости души».