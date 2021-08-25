СМИ: актёра Ивана Краско госпитализировали с инсультом

Народный артист России Иван Краско экстренно госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «112». По данным СМИ, актёр попал в реанимацию с инсультом.

Сообщается, что 90-летнему Ивану Ивановичу стало плохо на даче. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей.

Напомним, что в прошлом году артист стал жертвой коронавируса, однако тогда обошлось без реанимации. Несмотря на это, можно полагать, что инсульт мог быть долгосрочным последствием COVID-19.

В кинематографе Иван Краско дебютировал в 1961 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо» и на протяжении длительного времени он снимался только в эпизодах. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции». Многим зрителям он известен по фильму «Тарас Бульба», где он сыграла казака Касьяна Бовдюга. Помимо этого, Краско принимал участие в озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят: король в «Карлике Носе», Святогор в «Алёше Поповиче и Тугарине Змее», а в диснеевском «Геркулесе» он читает текст от автора.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Полицейский с Рублёвки», российский актёр Роман Попов был госпитализирован в больницу прямо со съёмок, во время которых почувствовал себя плохо.