Смерть жены, защита Галкина, выпивавшая Пугачева: как живет Раймонд Паулс Раймонд Паулс: у Пугачевой сложный характер, с ней трудно было сотрудничать

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Композитор Раймонд Паулс

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс недавно пережил потерю супруги. Куда пропал народный артист СССР, что он говорил о Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле?

Как Паулс пережил смерть супруги

Супруга Паулса Лана Паула (Светлана Епифанова) умерла 4 августа 2023 года на 85-м году жизни. Об этом сообщала ее внучка Анна-Мария. По информации издания, она скончалась после тяжелой болезни.

«Сегодня умерла моя бабушка. Она была величайшим и самым милым человеком, которого я когда-либо встречала. Она была самым близким мне человеком. Не могу поверить, что ее больше нет. Покойся с миром», — сообщила Анна-Мария.

Известно, что Лана имела большое влияние на творчество Паулса. Композитор посвятил ей песню, которую назвал Lana.

21 декабря Паулс в комментарии aif.ru рассказал, как переживает смерть супруги. Артист признался, что «с головой уходит в работу».

«Я все время занят», — заявил композитор.

Ранее он рассказывал, что после смерти жены ему никто не готовит.

«Не могу сказать, что я полуголодный, но дома мне теперь никто не готовит. Я ем то, что приносят мне дочери, поэтому каждое блюдо для меня прекрасно», — отмечал Паулс в беседе с изданием «Аргументы недели».

Что говорил Паулс о Пугачевой

По словам Паулса, певица Алла Пугачева обладает сложным характером, поэтому порой с ней было трудно сотрудничать, «особенно, если она выпьет».

«У Аллы такой характер. Сложный. Все знали об этом. <..> Поведение у нее бывало всякое. <..> Особенно если она выпьет», — признался артист.

Паулс добавил, что не может быть недовольным совместной работой с Пугачевой, поскольку они смогли сделать что-то хорошее на эстраде. Он констатировал, что мало кто мог работать так, как это делала Примадонна.

Как ответил Паулс на обвинения Вайкуле

Композитор также назвал бредом слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что он не писал оригинальной музыки, а копировал западные хиты. По словам Паулса, латвийская артистка в последнее время делает много глупых заявлений и ведет себя неблагодарно.

«Вы знаете, я вообще серьезно к ней не отношусь. Поэтому пусть она говорит что хочет», — сказал Паулс.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Композитор Раймонд Паулс и певица Лайма Вайкуле

Что говорил Паулс о Галкине

В сентябре 2022 года артист в беседе с NEWS.ru назвал печальным событием присвоение статуса иностранного агента супругу Пугачевой Максиму Галкину. Тогда он признался, что с комиком у него хорошие отношения.

«Вообще, все эти закрытые границы и ограничения артистов — это печально. Даже не знаю, куда все это идет. Я сам сижу, никуда не выезжаю, но смотрю со стороны и ничего хорошего не вижу. Вообще ума не приложу, зачем втягивать в это артистов. А ожидать, конечно, вообще всего можно. С Максимом мы, кстати, недавно встретились, у нас по-прежнему достаточно хорошие отношения», — заявил Паулс.

Как сейчас живет Раймонд Паулс

Композитор проживает в родной Латвии. 30 апреля текущего года он рассказывал «Аргументам недели», что продолжает выступать на сцене.

«Много и часто предлагают выступить, пользуясь тем, что я могу еще поиграть, еще двигаюсь, могу доползти до фортепиано. Тут может получиться как с пьянством — один раз бросишь, а приходит твой дружок, и все заново начинается. Так и у меня с работой — выступаю. Ну да, бог дает. Долго ли это будет — не знаю», — сообщал артист.

Чем известен Раймонд Паулс

Композитор широко известен в России и других странах Восточной Европы как автор популярных песен в исполнении Пугачевой, Вайкуле, Валерия Леонтьева и других эстрадных исполнителей, получивших популярность в советское время.

В частности, Паулс написал хиты «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!» и «Я вышла на Пикадилли» для Вайкуле. Пугачева исполняла песни композитора «Миллион алых роз», «Делу — время» и «Старинные часы».

В 1985 году он получил звание народного артиста СССР, а в 1981 стал лауреатом премии Ленинского комсомола. С 1989 по 1993 год он занимал должность министра культуры Латвии.

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