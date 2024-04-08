Смерть жены, скандал в театре, болезнь: куда пропал Александр Домогаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Домогаров

Народный артист России Александр Домогаров может взять паузу в творчестве из-за тяжелой болезни. Что пошатнуло здоровье актера, в центре какого театрального скандала он был, что известно о его личной жизни?

Какая болезнь у Александра Домогарова

В марте прошлого года актер признался, что испытывает проблемы со здоровьем. Тогда он отказался выходить на сцену в постановке «Ричард III».

8 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что актер может приостановить работу в кино и театре из-за ухудшившегося состояния здоровья. Канал пишет, что 60-летнему артисту диагностировали спондилоартроз. При этом заболевании поражаются суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Кроме того, у Домогарова, по данным канала, обнаружили шестимиллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, уплотнение позвонков (спондилез) и остеохондроз.

«Переносится это всё очень болезненно: острая боль, онемение конечностей, позвоночник ограничивается в движениях. <...> С такими заболеваниями Домогарову становится все труднее работать», — пишет SHOT.

Канал отмечает, что актеру предстоит длительное разностороннее лечение. По информации SHOT, на первоначальном этапе это будут «таблетки и уколы», затем начнутся процедуры вытяжения, после которых артисту предстоит пройти курс физиотерапии и гимнастики.

Последнее большое мероприятие с участием актера проходило в июле прошлого года. Это был творческий вечер, приуроченный к 60-летию артиста.

Тем не менее Домогаров продолжает выходить на сцену театра Российской Армии. Зрители могут увидеть его в спектакле «Маскарад».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Александр Домогаров

Что известно о личной жизни Александра Домогарова

Домогаров три раза был женат. Его первой супругой стала соседка по даче Наталья Сагоян. В браке родился сын Дмитрий. Когда мальчику исполнился год, пара приняла решение подать на развод.

В 2008 году наследника актера сбила машина, и он умер из-за полученной черепно-мозговой травмы. В интервью YouTube-каналу RTVI артист рассказывал, что после смерти сына стал регулярно посещать церковь.

Второй избранницей актера была костюмер Центрального академического театра Российской Армии Ирина Гуненкова. В 1991 году у пары родился сын Александр, который стал режиссером.

Спустя 12 лет отношений Домогаров и Гуненкова расстались из-за нового увлечения актера. В августе 2023 года бывшая супруга актера умерла после двух с половиной лет борьбы с онкологическим заболеванием. Домогаров признался, что после смерти Гуненковой плакал от бессилия.

Третьей женой артиста стала актриса Наталья Громушкина. Они поженились в 2001 году. Брак продлился четыре года. Союз был расторгнут в суде из-за нежелания актера дать развод. Спустя четыре месяца после официального расторжения брака Громушкина родила сына Гордея. В графе «отец» у ее наследника стояло имя экс-супруга, однако артистка поясняла, что это лишь формальность и кровного родства они не имеют.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Домогаров

Что за скандал был у Домогарова в театре

29 сентября прошлого года к 12:00 Домогарову назначили репетицию нового спектакля, где он должен играть заглавную роль — Тартюфа, в очередь с другим артистом — Виталием Кищенко. Прогон был назначен в день премьеры другого спектакля с участием артиста — «Маскарад», который должен состояться в театре Российской Армии. Домогаров, отмечает источник, договорился, что будет на репетиции с 12 до 13. Однако актера вызвали в дирекцию.

Руководство потребовало от него письменных объяснений в связи с отсутствием в театре и в стране 13 сентября. Домогарова вынудили отчитаться, почему он находился на территориях, совершающих недружественные действия в отношении РФ. 13 сентября он участвовал в Российско-кипрском кинофестивале без письменного согласования с театром Моссовета. Подобное отношение Домогаров счел унизительным, пригрозив привлечь адвокатов.

Приказ о распределении ролей в «Тартюфе» был издан 15 сентября, то есть через два дня после того, как артист уехал на Кипр. Обозреватель MK.RU предположил, что отстранением руководство решило свести счеты с артистом за прежнюю конфликтную ситуацию, связанную со спектаклем «Ричард III», когда Домогаров ушел из театра вслед за Виктором Сухоруковым.

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