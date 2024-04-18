Смерть дочери, мечты о сыне, новые фильмы: как живет актер Алексей Демидов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алексей Демидов

Актер Алексей Демидов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что за трагедия произошла в его семье?

Чем известен Демидов

Алексей Демидов родился 24 августа 1987 года в Нижнем Новгороде.

В 2007 году окончил Нижегородское театральное училище. После окончания училища поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, однако проучился там только один семестр и покинул академию по собственному желанию. Затем переехал в Москву.

В кино Демидов дебютировал в 2008 году в сериале «Рыжая». Также актер снимался в картинах «У каждого своя война», «Товарищи полицейские», «Восьмидесятые», «Дневник доктора Зайцевой», «Фальшивая нота», «Война полов», «Последний рубеж», «Старшая жена», «Обратная сторона любви», «Безопасность», «Зима», «Фитнес», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Линия жизни», «Спутник», «Летчик», «Бессмертные», «Морячка» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Демидова

Алексей Демидов женат на женщине по имени Елена. Она не имеет отношения к театральной сцене и кинематографу. Пара познакомилась во время съемок сериала «Рыжая» — тогда Елена два месяца подменяла ассистента режиссера по кастингу. Поженились в 2010 году.

В 2012 году у супругов родилась дочь София, в 2016 году — дочь Анастасия, в 2021 году — дочь Есения.

Старшая наследница Демидова скончалась несколько лет назад. Причины ее смерти актер не раскрывает.

«Ее не стало несколько лет назад. Каждую свободную минутку я старался проводить рядом с ней. Хотел привить ей любовь к спорту, водил в бассейн… Не могу говорить. Тяжело. Давайте проедем эту тему», — комментировал Демидов.

Артист признавался, что хотел бы еще сына.

«Я сына еще хочу. А то живу в женском царстве, хоть и очень любимом. До Лены у меня, конечно, были другие женщины. Но, именно встретив ее, пазл сошелся и я захотел создать семью. И как бы пафосно ни звучало: с ней мы крепко держимся за руки и в горе, и в радости», — говорил он.

Чем сейчас занимается Демидов

Алексей Демидов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Забыть Герострата», «Счастье у каждого свое» и «Несносная Клара».

В 2023 году актер снялся в картинах «Плакса», «Огниво против Волшебной Скважины», «Папины дочки. Новые», «Сельский детектив — 16. Чем сердце успокоится», «Артист с большой дороги», «Инспектор Гаврилов» и «Папины дочки. Новогодние».

В 2024 году вышел сериал «Загляни ему в голову» с участием Демидова. В скором времени также можно будет увидеть проект «Куколка», в котором тоже сыграл артист.

«Это расхожий страх для артиста: играть похожие роли в разных проектах и сделать их одинаковыми. Ищешь особенные привычки, действия в его ситуации, начинаешь размышлять, почему твой герой именно так себя повел. Находишь ему оправдания, которые бы отличались от того, что ты делал раньше или делаешь параллельно. И важно, конечно, понять, кто твой персонаж как человек. Индивидуальный поиск, я надеюсь, и не дает повторяться», — рассказывал он.

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